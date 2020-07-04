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Estreia da ex-BBB Gizelly na TV Gazeta vira assunto mais comentado do Twitter

Capixaba apresenta o quatro 'Hora do Furacão: a Reforma', dentro do AgTV, programa da afiliada da TV Globo no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 16:40

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 16:40

Abertura do quadro
Abertura do quadro "Hora do Furacão: A Reforma", com a ex-BBB Gizelly Bicalho, no AgTV, da TV Gazeta Crédito: TV Gazeta
Gizelly Bicalho é mesmo um furacão. A ex-BBB estreou seu quadro no AgTV, programa da TV Gazeta - afiliada da TV Globo no Espírito Santo -, deste sábado (4), com direito a estouro nas redes sociais. Durante a exibição do programa, o termo "Gizelly no AgTV" entrou nos assuntos mais comentados do Twitter no mundo.
"Meu Deus! Eu sou o assunto mais falado no Twitter nesse momento. Gizelly no AGTV!", comemorou a advodaga em seu Instagram.
Na estreia, Gizelly explicou como será o quadro de reforma de seu apartamento. "Quero dividir com vocês um momento muito importante para mim, que é a reforma do meu novo apê. Vem, comigo", disse ela.
"Vocês vão me acompanhar em todas as etapas deste sonho. Serão semanas de quebra, quebra, mudança, escolhas que vamos fazer juntinhos. Vocês vão me ajudar a decidir as cores, as peças e até os móveis. Quero dividir tudo e deixar essa reforma o mais divertido possível pra gente", detalhou.
O quadro permanecerá nas próximas semanas sendo exibido dentro do AgTV, sempre aos sábados, a partir das 14h20.

SONHO

A advogada de Iúna, que virou celebridade e já conta com cerca de 4,5 milhões de seguidores apenas no Instagram (@gizellybicalho), antes do Big Brother morava em um apartamento pequeno em Jardim da Penha, em Vitória.
Agora, além de uma casa do tamanho que sempre quis, ela vai ter uma vista privilegiada. O novo endereço fica de frente para o Convento da Penha, Praça do Papa e Terceira Ponte, símbolos do Estado que Gizelly tem muito orgulho e faz questão de propagar para o Brasil todo.

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Aproveitando o espaço, ela contou que trabalhar na TV sempre foi seu sonho. "Desde quando tinha três anos, que tive consciência quando as pessoas perguntavam: 'o que você quer ser quando crescer?', eu sempre falei: 'Trabalhar na televisão'. E o recado que eu quero passar para vocês é: acredite nos seus sonhos."
Após a exibição do programa, Gizelly foi novamente às redes sociais dar suas impressões: "O quadro ficou incrível, amei. Para quem não é do ES, já está disponível na Globoplay", destacou a ex-BBB.
Os fãs comemoraram esta conquista. Confira algumas reações abaixo.

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