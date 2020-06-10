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Ex-'BBB', capixaba Gizelly mostra o novo apartamento em Vitória

O imóvel, localizado no bairro Enseada do Suá, área nobre da capital, tem vista para o Convento da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 15:49

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 15:49

A ex-"BBB" Gizelly Bicalho mostrou o seu novo apartamento nas redes sociais  Crédito: Reprodução/Instagram
Ainda curtindo a fama conquistada no "Big Brother Brasil 20"Gizelly Bicalho está de mudanças. Em suas redes sociais, a capixaba contou a novidade para os seguidores nas redes sociais. 
"Esse é meu hall de entrada com um elevador só meu. Estou toda boba!", brincou ao falar do AP, localizado no bairro Enseada do Suá, área nobre de Vitória. 

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Bem à vontade, de calça jeans, top e sandálias de salto, a advogada mostrou cada canto do local, que tem cinco banheiros, quatro quartos, área gourmet com churrasqueira, despensa e uma vista privilegiada - do apartamento, vê-se a Baía de Vitória, Vila Velha e o Convento da Penha.
Ver essa foto no Instagram

BEM-VINDOS MEUS FURACÕES!!!! ???

Uma publicação compartilhada por Gizelly Bicalho (@gizellybicalho) em

"Estou muito emocionada em morar de frente para o Convento, tendo essa vista maravilhosa. Luxo para uma pessoa como eu, que ama o Espírito Santo", confessou Gizelly.
Esbanjando simpatia, ela revelou que terá um lavabo ("aqui tem um banheirozinho que gente chique fala, como é nome disso, que você lava a mão e faz um xixi?") e também falou sobre as futuras faxinas que fará em casa. 
"São cinco banheiros para eu limpar", avisou, contando que, em um dos quartos, fará dois estúdios e que, finalmente, terá seu sonhado closet.

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