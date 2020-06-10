Ex-'BBB', capixaba Gizelly mostra o novo apartamento em Vitória

A ex-"BBB" Gizelly Bicalho mostrou o seu novo apartamento nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Ainda curtindo a fama conquistada no "Big Brother Brasil 20", Gizelly Bicalho está de mudanças. Em suas redes sociais, a capixaba contou a novidade para os seguidores nas redes sociais.

"Esse é meu hall de entrada com um elevador só meu. Estou toda boba!", brincou ao falar do AP, localizado no bairro Enseada do Suá, área nobre de Vitória.

Bem à vontade, de calça jeans, top e sandálias de salto, a advogada mostrou cada canto do local, que tem cinco banheiros, quatro quartos, área gourmet com churrasqueira, despensa e uma vista privilegiada - do apartamento, vê-se a Baía de Vitória, Vila Velha e o Convento da Penha.

"Estou muito emocionada em morar de frente para o Convento, tendo essa vista maravilhosa. Luxo para uma pessoa como eu, que ama o Espírito Santo", confessou Gizelly.

Esbanjando simpatia, ela revelou que terá um lavabo ("aqui tem um banheirozinho que gente chique fala, como é nome disso, que você lava a mão e faz um xixi?") e também falou sobre as futuras faxinas que fará em casa.