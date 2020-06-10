Gretchen celebra 17 anos da filha e herdeira rouba a cena com beleza

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Minha princesa hj completa 17 anos. @giullia_miranda Como passou rápido. Se transformou numa mulher forte,determinada e que sabe muito bem o que quer. Que orgulho de vc meu amor. Estarei sempre junto com vc para superarmos td q vier tá? Parabéns,felicidade e muita saúde. Amooo muito vc meu amor. ??????