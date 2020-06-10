Gretchen celebra 17 anos da filha e herdeira rouba a cena com beleza

Giullia Miranda, filha de Gretchen, celebrou seus 17 aninhos nesta terça (9). Mãe coruja que é, a Rainha do Rebolado marcou a data com post nas redes sociais.
"Minha princesa hoje completa 17 anos. Como passou rápido. Se transformou numa mulher forte, determinada e que sabe muito bem o que quer", escreveu a artista.
Gretchen ainda se declarou mais: "Que orgulho de você meu amor. Estarei sempre junto com você para superarmos tudo o que vier tá? Parabéns, felicidade e muita saúde. Amo muito você meu amor".
Nos comentários, os fãs ficaram perplexos com a beleza da jovem e decidiram exaltá-la. "Que linda", escreveram vários internautas. "Puxou a mãe", observou um outro seguidor.