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Gretchen celebra 17 anos da filha e herdeira rouba a cena com beleza

Giullia Miranda completou 17 anos nesta terça (9) e ganhou declaração da mãe pelas redes sociais; veja o post
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 08:40

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 08:40

A dançarina Gretchen
A dançarina Gretchen Crédito: Ivan Gadioli
Giullia Miranda, filha de Gretchen, celebrou seus 17 aninhos nesta terça (9). Mãe coruja que é, a Rainha do Rebolado marcou a data com post nas redes sociais. 
"Minha princesa hoje completa 17 anos. Como passou rápido. Se transformou numa mulher forte, determinada e que sabe muito bem o que quer", escreveu a artista. 
Gretchen ainda se declarou mais: "Que orgulho de você meu amor. Estarei sempre junto com você para superarmos tudo o que vier tá? Parabéns, felicidade e muita saúde. Amo muito você meu amor". 

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Nos comentários, os fãs ficaram perplexos com a beleza da jovem e decidiram exaltá-la. "Que linda", escreveram vários internautas. "Puxou a mãe", observou um outro seguidor. 

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