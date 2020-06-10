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"Bem inflamadas"

Thiaguinho sofre inflamação nas cordas vocais e adia live

O ex de Fernanda Souza disse que suas pregas vocais estão 'bem inflamadas', e ficou triste com o imprevisto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 08:24

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 08:24

Thiaguinho leva o seu
O cantor Thiaguinho Crédito: Felipe Lima/Divulgação
O cantor Thiaguinho, 37, revelou via Twitter nesta terça-feira (9) que está com um problema nas cordas vocais e, por isso, precisará adiar a live que havia marcado para o sábado (13). "Gostaria de fazer um vídeo para dizer isso pra vocês, mas estou em repouso vocal. Sim, também fui pego de surpresa...", escreveu o artista na rede social.
O ex de Fernanda Souza disse que suas pregas vocais estão "bem inflamadas", e ficou triste com o imprevisto. Por enquanto, ele cumpre as ordens médicas de repouso, e agradece o "carinho, amor e compreensão" dos fãs.

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"Prometo fazer tudo que estiver ao meu alcance para melhorar o mais breve possível. Combinado? Vou avisando por aqui. Fiquem ligados", concluiu. Essa seria a segunda apresentação via live do cantor durante a pandemia do coronavírus.

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