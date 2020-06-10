Capixaba mãe de filho de Felipe Araújo já fez BO contra cantor, diz colunista

O cantor Felipe Araújo e o filho, Miguel Marchezi Araújo, curtindo sunset na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @felipearaujocantor

A relação entre Felipe Araújo e a capixaba Caroline Marchezi , ex do cantor e mãe do primeiro filho do sertanejo, Miguel, não é das mais tranquilas. Em setembro do ano passado, segundo informações da colunista Fábia Oliveira , de O Dia, a psicóloga chegou até a registrar um boletim de ocorrência (BO) contra o artista após uma discussão que os dois teriam tido depois de um show que o músico fez no Espírito Santo.

No boletim ao que Fábia Oliveira teve acesso, Carol diz que após o show ela e sua família foram para o camarim confraternizar. Em seguida, alegou que Felipe ficou alterado e ameaçou tirar a guarda do filho dos dois dela (atualmente o herdeiro mora com a mãe). A ex-namorada do artista ainda detalhou que um primo e a namorada de seu pai chegaram a ter que conter o sertanejo.

O casal também briga na Justiça por outro motivo, de acordo com a colunista. No início de dezembro do ano passado, fontes ligadas aos dois garantem que Felipe entrou com pedido para redução da pensão no processo número 0035850-20.2018.8.08.0024. Os cinco salários que Felipe teria se disposto a pagar teriam sido aumentados para sete salários pelo juiz e o cantor pedia a volta do pagamento com base em cinco salários.

À colunista, Felipe Araújo, por meio de sua assessoria, diz desconhecer o boletim de ocorrência registrado pela ex. Sobre a pensão, ele diz que o valor foi oferecido por ele e nega a redução. Ele ainda rebateu a acusação de ser um pai ausente dizendo que não estava vendo o filho por estar respeitando a quarentena e ter pessoas do grupo de risco em sua casa. Procurado por Fábia Oliveira, ele diz ainda que fez o teste da Covid-19 e, diante do resultado negativo, está programando uma viagem com sua mãe para Vitória para ver o filho.

Procurado pela reportagem de A Gazeta, Felipe Araújo respondeu, por meio de nota.

"A defesa de Felipe Araújo informa que ele jamais ajuizou qualquer ação para reduzir a pensão alimentícia do filho Miguel. Esclarece que, quando a senhora Caroline estava grávida de sete meses, Felipe ajuizou uma ação de fixação de alimentos gravídicos (ou seja, antes mesmo da realização de exame de DNA)".

Ainda na nota, repassada pela assessoria do sertanejo, a defesa de Felipe informa que "paga mensalmente ao menor Miguel o valor fixado pelo poder judiciário, e, que mesmo sem realizar qualquer show há mais de três três meses, vem cumprindo fielmente com o determinado pela decisão judicial".