Luciana Gimenez se afasta da TV após cirurgia e reclama de dor

Luciana Gimenez está afastada de suas atividades na TV por conta de uma cirurgia no ombro à que teve que se submeter no fim da última semana. Na madrugada desta quarta (10), a bonita foi para o Instagram reclamar de dor e insônia.
De acordo com informações do Glamurama, a mãe de Lucas Jagger deverá manter repouso por conta do procedimento cirúrgico. Ainda assim, o público e fãs não devem sentir falta dela na televisão, já que o sumiço deve ser apenas por alguns dias.
No início de seu pós-cirúrgico, Luciana chegou a desabafar na web: Que saudades... Saudades da liberdade de ir e vir, saudades de abraçar meus amigos, saudades de sentar no chão, de ir trabalhar sem ter medo, de poder comemorar aniversários; de não ter as pessoas perdendo entes queridos para um inimigo desconhecido".