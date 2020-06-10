Luciana Gimenez se afasta da TV após cirurgia e reclama de dor

No início de seu pós-cirúrgico, Luciana chegou a desabafar na web: Que saudades... Saudades da liberdade de ir e vir, saudades de abraçar meus amigos, saudades de sentar no chão, de ir trabalhar sem ter medo, de poder comemorar aniversários; de não ter as pessoas perdendo entes queridos para um inimigo desconhecido".