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Desabafou na web!

Luciana Gimenez se afasta da TV após cirurgia e reclama de dor

Mãe de Lucas Jagger está se recuperando de cirurgia no ombro por conta de problema que a incomodava e na madrugada desta quarta (10) não conseguiu dormir de tanta dor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 09:38

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 09:38

A apresentadora Luciana Gimenez
A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Luciana Gimenez está afastada de suas atividades na TV por conta de uma cirurgia no ombro à que teve que se submeter no fim da última semana. Na madrugada desta quarta (10), a bonita foi para o Instagram reclamar de dor e insônia. 
De acordo com informações do Glamurama, a mãe de Lucas Jagger deverá manter repouso por conta do procedimento cirúrgico. Ainda assim, o público e fãs não devem sentir falta dela na televisão, já que o sumiço deve ser apenas por alguns dias. 

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No início de seu pós-cirúrgico, Luciana chegou a desabafar na web: Que saudades... Saudades da liberdade de ir e vir, saudades de abraçar meus amigos, saudades de sentar no chão, de ir trabalhar sem ter medo, de poder comemorar aniversários; de não ter as pessoas perdendo entes queridos para um inimigo desconhecido". 

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