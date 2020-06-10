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Bárbara Evans elogia marido: 'Não liga para meu passado'

Durante participação no Luciana By Night, de Luciana Gimenez, filha de Monique Evans falou sobre relação com o marido, Gustavo Theodoro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 09:23

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 09:23

Bárbara Evans e Gustavo Theodoro
Bárbara Evans e o marido, Gustavo Theodoro Crédito: Reprodução/ Instagram @barbaraevans22
Bárbara Evans e o marido, Gustavo Theodoro, estão curtindo as primeiras semanas pós-casamento. Os dois oficializaram união no fim de maio, mas já estão juntos há mais de dois anos
"Ele é um dos poucos (namorados que tive) que respeitaram meu trabalho. Respeita o jeito que sou e não liga para o meu passado. O que estamos construindo desde o dia que nos conhecemos é o que importa para nós", disparou a filha de Monique Evans durante o Luciana By Night, de Luciana Gimenez, nesta terça (9). 

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Recentemente, os apaixonados se mudaram para São Paulo e Bábara ainda comentou: "Eu amo meu Rio, mas aqui é diferente. Saio para pedalar ao ar livre que é algo que amo, pedalo 27 quilômetros. Acordo cedinho para fazer minhas coisas, é muito melhor". 

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