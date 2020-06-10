Bárbara Evans elogia marido: 'Não liga para meu passado'

"Ele é um dos poucos (namorados que tive) que respeitaram meu trabalho. Respeita o jeito que sou e não liga para o meu passado. O que estamos construindo desde o dia que nos conhecemos é o que importa para nós", disparou a filha de Monique Evans durante o Luciana By Night, de Luciana Gimenez, nesta terça (9).