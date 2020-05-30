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Bárbara Evans se casa com transmissão ao vivo pelas redes sociais

Filha de Monique Evans ainda pediu para que o público que pudesse doasse ao Hospital de Câncer de Barretos para ajudar no tratamento de crianças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 09:28

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 09:28

Bárbara Evans e o marido, Gustavo Theodoro
Bárbara Evans e o marido, Gustavo Theodoro Crédito: Reprodução/Instagram @barbaraevans22
Bárbara Evans, 29, se casou na tarde desta sexta-feira (29) com Gustavo Theodoro. A cerimônia civil aconteceu na casa do noivo e teve transmissão por meio de uma live nas redes sociais. Só alguns padrinhos e o pessoal da cerimônia estava de corpo presente.
No momento em que celebrava a união, Bárbara se virou para a câmera e falou diretamente com os fãs e com familiares que assistiam de casa.
"Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aí. Aos nossos pais, padrinhos, amigos, meus fãs, todo mundo que tem um pouquinho de carinho por nós. A gente adiou o casamento para 2021, mas o que a gente tem para falar para vocês é para não deixar nenhum sonho acabar, temos que ir atrás sempre, independente de qual seja", começou.
Ver essa foto no Instagram

POR TODA MINHA VIDA EU VOU TE AMAR...

Uma publicação compartilhada por Ba?rbara Evans Clark (@barbaraevans22) em

Em seguida, a noiva explicou que havia um motivo para que eles tivessem decidido fazer o casamento online. "É que tem tanta coisa triste acontecendo no mundo, a gente pensou em uma forma de levar amor e carinho para a casa de vocês, apesar de estar chorando, é de felicidade, é um sonho meu que está se realizando", disse.

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Bárbara ainda pediu para que o público que pudesse doasse ao Hospital de Câncer de Barretos para ajudar no tratamento de crianças.

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No começo de maio, a modelo esteve internada e passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um cisto no ovário que descobriu há cinco anos, quando ainda morava no Rio de Janeiro. Bárbara já havia anunciado que teria que passar por cirurgia.
Ver essa foto no Instagram

Casamento Barbara Evans e Gustavo Theodoro.

Uma publicação compartilhada por Ba?rbara Evans Clark (@barbaraevans22) em

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