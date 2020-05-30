Bárbara Evans se casa com transmissão ao vivo pelas redes sociais

Bárbara Evans e o marido, Gustavo Theodoro Crédito: Reprodução/Instagram @barbaraevans22

Bárbara Evans , 29, se casou na tarde desta sexta-feira (29) com Gustavo Theodoro. A cerimônia civil aconteceu na casa do noivo e teve transmissão por meio de uma live nas redes sociais. Só alguns padrinhos e o pessoal da cerimônia estava de corpo presente.

No momento em que celebrava a união, Bárbara se virou para a câmera e falou diretamente com os fãs e com familiares que assistiam de casa.

"Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aí. Aos nossos pais, padrinhos, amigos, meus fãs, todo mundo que tem um pouquinho de carinho por nós. A gente adiou o casamento para 2021, mas o que a gente tem para falar para vocês é para não deixar nenhum sonho acabar, temos que ir atrás sempre, independente de qual seja", começou.

Em seguida, a noiva explicou que havia um motivo para que eles tivessem decidido fazer o casamento online. "É que tem tanta coisa triste acontecendo no mundo, a gente pensou em uma forma de levar amor e carinho para a casa de vocês, apesar de estar chorando, é de felicidade, é um sonho meu que está se realizando", disse.

Bárbara ainda pediu para que o público que pudesse doasse ao Hospital de Câncer de Barretos para ajudar no tratamento de crianças.