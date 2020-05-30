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Polêmica!

Latino é processado por calote de R$ 9 mil em hospital

De acordo com documento da 41ª Vara Cível, o cantor não teria utilizado de plano de saúde e se disponibilizado em passar por um procedimento particular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 09:23

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 09:23

O cantor Latino
O cantor Latino Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Latino, 47, está sendo processado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A instituição o acusa de calote por não ter pago algumas despesas médicas após alguns procedimentos em outubro de 2016. O processo pede o valor de R$ 9.375,52.
De acordo com documento da 41ª Vara Cível, o cantor não teria utilizado de plano de saúde e se disponibilizado em passar por um procedimento particular. A empresa estaria disposta a passar por audiência para resolver a questão desde que haja interesse das partes.
De acordo com o site Notícias da TV, Latino ainda não foi notificado, pois não foi encontrado. Em 2016, ele deu o endereço de um local no bairro paulistano de Vila Nova Conceição, mas não foi encontrado nesse bairro pelos oficiais. Latino mora no Rio de Janeiro.

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Procurado, Latino, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que ele e seu departamento jurídico desconhecem o caso.
Latino vai promover mais uma live musical no próximo dia 10 de junho. A live contará com a participação de Nelson Freitas como mestre de cerimônias.
No começo de maio, ele causou oura polêmica ao mostrar interesse em sortear um cão para o seguidor que melhor dançasse a sua música. Depois, com a repercussão negativa e com a entrada da ambientalista Luisa Mell na história, ele pediu desculpas.

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