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Gretchen fica noiva de saxofonista após dois meses de quarentena

Ex-dançarina celebra noivado no mesmo dia que faz 61 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 19:03

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 19:03

Gretchen e o namorado, Esdras de Souza
Gretchen e o noivo, Esdras de Souza Crédito: Reprodução/Instagram
A ex-dançarina Gretchen, 61, ficou noiva nesta sexta-feira (29), justamente no dia em que completa 61 anos. O noivo, o saxofonista Esdras de Souza, fez o pedido e ela aceitou. Ambos se conheceram em março e estreitaram os laços durante a quarentena.
"Fiquei surpresa e muito feliz. Esdras é de uma tradicional família evangélica e gosta de fazer as coisas bem certas e estamos noivos e felizes", declara a cantora que retornou a Europa para cuidar das filhas enquanto o noivo permanece em Belém do Pará.
Ao que tudo indica, este seria o 18 noivado dela, informação não confirmada por sua assessoria de imprensa.
Gretchen terminou um casamento de sete anos em janeiro de 2020 com o empresário português Carlos Marques. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora. De acordo com nota oficial, o que permaneceria seria uma eterna amizade.

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"Após sete anos de relacionamento, cheio de carinho, respeito e felicidade, o amor do casal Gretchen e Carlos se transformou em uma linda e eterna amizade. A decisão foi tomada pelo casal em comum acordo, ao perceberem que a relação caminhava para um rumo diferente", dizia parte da nota.
Além da separação, o ano de Gretchen começou de uma forma conturbada. Ela perdeu a paciência ao ver que o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) replicou uma foto do parto de seu neto, Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira. Junto da imagem, ele escreveu a legenda: "Felicidades para você e sua família, irmão", tuitou.
Ainda com relação ao filho Thammy, Gretchen teve de fazer um vídeo nas redes sociais criticando e excluindo pessoas homofóbicas. Alguns xingaram e ridicularizaram o rapaz em uma foto com o filho que acabara de nascer.

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