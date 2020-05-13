Gretchen alfineta Regina Duarte após polêmica: 'Desrespeitou'

Agora foi vez de Gretchen manifestar sua opinião em torno da atuação da secretária especial da Cultura, Regina Duarte. A dançarina repudiou atitudes da ex-atriz da Globo e ainda mandou um recado para a colega durante uma entrevista a um portal de notícias, segundo informações da revista Contigo!.
"Engraçado que nós estávamos assistindo ao vivo na hora que aconteceu e fiquei chocada. Porque a gente nunca imagina a Regina Duarte daquele jeito. A gente sempre viu a Regina Duarte em papéis doces, a gente imaginava que ela era uma pessoa doce. Ela só revelou a verdadeira personalidade dela e desrespeitou completamente a classe artística", comentou Gretchen.
Em seguida, a mãe de Thammy Miranda ainda continuou: "Esperamos que as coisas mudem, a gente está sempre esperando que as coisas mudem. A gente é brasileiro e não desiste nunca".