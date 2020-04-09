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Gretchen se declara a novo namorado: 'Tocou meu pensamento'

Rainha do Rebolado anunciou fim de seu 17° relacionamento público em janeiro deste ano; agora, saxofonista é novo affair de Gretchen
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 09:58

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 09:58

A dançarina Gretchen
A dançarina Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Gretchen, de 60 anos, anunciou em janeiro deste ano o fim de seu 17° relacionamento público. Agora, a Rainha do Rebolado se declarou para o novo namorado, o saxofonista Esdras de Souza, com post feito na web. 
Nesta quarta (8), ela escreveu: "Ele tocou meu pensamento antes de chegar à minha cintura, meu quadril ou minha boca. Ele não disse que eu era bonita de primeira, ele disse que eu era extraordinária. 

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Segundo informações da revista Quem, nos stories do Instagram, a dançarina ainda marcou o perfil de Esdras para deixar claro que a declaração era para ele, caso ainda restassem dúvidas. 
Gretchen e o namorado, Esdras de Souza
Gretchen e o namorado, Esdras de Souza Crédito: Reprodução/Instagram

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