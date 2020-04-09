Gretchen se declara a novo namorado: 'Tocou meu pensamento'

Gretchen, de 60 anos, anunciou em janeiro deste ano o fim de seu 17° relacionamento público. Agora, a Rainha do Rebolado se declarou para o novo namorado, o saxofonista Esdras de Souza, com post feito na web.
Nesta quarta (8), ela escreveu: "Ele tocou meu pensamento antes de chegar à minha cintura, meu quadril ou minha boca. Ele não disse que eu era bonita de primeira, ele disse que eu era extraordinária.
Segundo informações da revista Quem, nos stories do Instagram, a dançarina ainda marcou o perfil de Esdras para deixar claro que a declaração era para ele, caso ainda restassem dúvidas.