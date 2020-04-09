'BBB 20': Flayslane urina na sala e cospe na mesa da cozinha vip

O pós-festa de Flayslane nesta quarta-feira (8) não passou em branco. Como após toda celebração, a sister acaba se exaltando e desta vez podemos dizer que a cantora passou do ponto.
A cantora, que deu bastante trabalho para Mari Gonzalez ao urinar no chão da casa do "BBB 20" e tentar tirar a roupa em frente às câmeras, acabou a noite com uma ação ainda mais desrespeitosa.
Flayslane fez xixi no carpete da sala da televisão após as 6h da manhã desta quinta (9), bem depois de a festa Mil e Uma Noites ter acabado.
"Você sabe que eu não gosto disso, o que você está fazendo não está certo", questionou a esposa de Jonas Sulzbach ao ver a amiga cuspindo água na mesa da cozinha vip, onde estão Manu Gavassi, Thelma e Rafa Kalimann.
"Não é pra ficar chateada, é que às vezes está muito... A gente não está no VIP não, elas merecem", justificou Flayslane, que em seguida reclamou que estava se sentindo enjoada.