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Passou do ponto!

'BBB 20': Flayslane urina na sala e cospe na mesa da cozinha vip

Sister incomodou até a amiga Mari Gonzalez, que teve que ajudar Flayslane após confinada urinar no chão da casa mais vigiada do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 09:34

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 09:34

"BBB 20": a sister Flayslane Crédito: TV Globo/Reprodução
O pós-festa de Flayslane nesta quarta-feira (8) não passou em branco. Como após toda celebração, a sister acaba se exaltando e desta vez podemos dizer que a cantora passou do ponto. 
A cantora, que deu bastante trabalho para Mari Gonzalez ao urinar no chão da casa do "BBB 20" e tentar tirar a roupa em frente às câmeras, acabou a noite com uma ação ainda mais desrespeitosa. 
Flayslane fez xixi no carpete da sala da televisão após as 6h da manhã desta quinta (9), bem depois de a festa Mil e Uma Noites ter acabado. 
"BBB 20": Flayslane urina no chão da sala após festa e Mari Gonzalez tenta ajudar amiga Crédito: TV Globo/Reprodução
"Você sabe que eu não gosto disso, o que você está fazendo não está certo", questionou a esposa de Jonas Sulzbach ao ver a amiga cuspindo água na mesa da cozinha vip, onde estão Manu Gavassi, Thelma e Rafa Kalimann

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"Não é pra ficar chateada, é que às vezes está muito... A gente não está no VIP não, elas merecem", justificou Flayslane, que em seguida reclamou que estava se sentindo enjoada. 

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