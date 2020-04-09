'BBB 20': Flayslane urina na sala e cospe na mesa da cozinha vip

Flayslane fez xixi no carpete da sala da televisão após as 6h da manhã desta quinta (9), bem depois de a festa Mil e Uma Noites ter acabado.

"Não é pra ficar chateada, é que às vezes está muito... A gente não está no VIP não, elas merecem", justificou Flayslane, que em seguida reclamou que estava se sentindo enjoada.