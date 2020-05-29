Gretchen celebra 61 anos com post na web e fãs elogiam: 'Poderosa'

A sexta-feira (29) vai ser de "parabéns pra você" para a dançarina Gretchen! A Rainha do Rebolado acaba de completar 61 anos de idade e celebrou a data com post surpreendente na web.
A bonita, que está passando o período de isolamento na França, postou foto no Instagram poucos minutos depois da meia-noite.
"É meia noite. Aqui na França, já fiz 61 anos. Ah, que vida maravilhosa Deus me deu. Obrigada por tudo que tenho recebido de ti. E obrigada pelo presente da dádiva da vida. Está sendo incrível viver cada dia dessa vida. Com erros e acertos, não importa. Mas com um aprendizado único", escreveu.
Em seguida, uma enxurrada de elogios começou a surgir por parte dos fãs. "Poderosa", disse um. Outro desejou: "Feliz aniversário! Seja muito feliz". "61 anos? Não acredito! Quero chegar assim também", ainda observou outra fã.