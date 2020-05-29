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Flávia Alessandra tem reação inusitada ao ouvir novo disco de Lady Gaga

Atriz se mostrou uma grande fã da artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 16:18

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 16:18

Flávia Alessandra reage ao novo disco de Lady Gaga
Flávia Alessandra reage ao novo disco de Lady Gaga Crédito: Reprodução
Parece que Lady Gaga tem uma grande e renomada fã na dramaturgia brasileira. Trata-se da atriz Flávia Alessandra, 45, que demonstrou toda a sua adoração pela artista ao dançar de um modo todo peculiar uma música do novo disco dela.
No banheiro de sua casa, enquanto o limpava, Flávia se soltou e mostrou que também leva jeito para mexer o esqueleto. Porém, a reação inusitada acabou viralizando e fazendo a alegria do pessoal nas redes sociais.
Rapidamente o conteúdo virou um dos assuntos mais comentados. "Eu estou só a Flávia Alessandra depois de ouvir esse álbum da Lady Gaga #chromatica", comentou um. "Flávia Alessandra sempre maravilhosa", elogiou outro.
No vídeo, Flávia dança um trecho da música que teve parceria de Gaga com Ariana Grande, "Rain on me".
A cantora Lady Gaga acaba de lançar nas plataformas digitais seu mais novo álbum, "Chromatica", o sexto disco dela de estúdio. O lançamento foi adiado em quase dois meses por causa da pandemia no mundo. Nas músicas, é possível notar que a artista volta ao caminho do pop.
Lady Gaga sente tantas saudades das pistas de dança quanto os seus milhões de fãs pelo mundo, trancafiados em casa. Depois de um hiato de quatro anos dedicando-se a outros projetos, a cantora retorna com um disco de inéditas e, mais do que isso, está de volta às cores, ao barulho e ao agito. O disco tinha vazado antes da hora.

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Bastante aguardado, "Chromatica" remete diretamente à época de maior sucesso da cantora, com os discos "The Fame", de 2008, "The Fame Monster", de 2009, e "Born This Way", de 2011. Desde que lançou "Artpop", de 2013, Gaga já se dedicou a cantar jazz com Tony Bennett, gravou um álbum voltado ao country ("Joanne", de 2016) e teve um hit ("Shallow") na trilha do filme "Nasce Uma Estrela", em que atuou.

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