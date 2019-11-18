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Antonia Fontenelle fala sobre críticas a Otaviano Costa e Flávia Alessandra

Apresentadora reconheceu autoria do material: 'Se soubesse que iriam vazar, eu tinha falado sério'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 20:46

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 20:46

Antonia Fontenelle, Otaviano Costa e Flávia Alessandra Crédito: YouTube | @Na Lata com Antonia Fontenelle / @Otaviano
A apresentadora Antonia Fontenelle usou seu Instagram nesta terça-feira, 18, para falar sobre um áudio vazado em que faz críticas a Otaviano Costa e sua esposa, Flávia Alessandra.
"Cuidado com os áudios em grupos. Se eu soubesse que iriam vazar eu teria falado sério, mantendo a mesma opinião, obviamente", comentou a apresentadora, reconhecendo a autoria do áudio.
No material, Antonia Fontenelle faz referência ao 1º vídeo do canal de YouTube lançado por Otaviano Costa, que foi ao ar há seis dias.
"Otaviano Costa. Gente de Deus, que vídeo b***, coitado... Meu Deus, meu Deus, o primeiro vídeo do canal do homem é de dar dó. C***, sem pé nem cabeça, que vídeo chato", diz a apresentadora no áudio.

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Na sequência, critica Flavia Alessandra: "Que Flavia Alessandra chata, forçada... E eles falam deles. Ai, gente... se eu pudesse ajudar em alguma coisa até ajudaria, mas não tem jeito não. É muito ruim, Brasil, p***!"
Em seu Instagram, Antonia Fontenelle também fez referência ao processo judicial que a envolve com a família de Flávia Alessandra: "Não tenho raiva de ninguém, raiva mesmo é o que está escrito contra mim num processo de milhões de folhas que dura sete anos".
Marcos Paulo foi casado com Flávia Alessandra por cerca de 10 anos, divorciando-se em 2002. O casal teve uma filha, Giulia. Entre 2008 e 2012, ano de sua morte, o diretor esteve casado com Antonia Fontenelle. O processo ao qual ela se refere diz respeito à sua herança.
"Vejam o lado bom da coisa, o vídeo do rapaz está bombando", encerrou Antonia Fontenelle, em certo tom de ironia.
Confira abaixo o vídeo postado por Otaviano Costa com a participação de Flávia Alessandra:
Veja abaixo a íntegra da postagem de Antonia Fontenelle a respeito do áudio em que faz críticas a Otaviano Costa e Flávia Alessandra:

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