'Extreme Makeover Brasil': Otaviano Costa vai apresentar reality

Otaviano Costa foi anunciado como apresentador do Extreme Makeover Brasil, que irá ao ar no GNT. Segundo o canal, as gravações do reality show começam em novembro de 2019 e tem previsão para ir ao ar em 2020.
"Sim, eu estou aqui no GNT! Fui convidado por eles para apresentar o Extreme Makeover Brasil. [...] Será no ano que vem, mas a produção já está começando! [...] Estou muito feliz, vamos que vamos, tem bastante coisa para acontecer e eu conto com cada um de vocês", comemorou Otaviano Costa em seu Instagram.
"Otaviano [Costa] é um excelente comunicador e conversa com todo o País. Queríamos alguém com o tamanho que o projeto tem. O programa vai muito além da decoração", explicou a diretora de conteúdo artístico do GNT, Mariana Koehler.
Como se inscrever para participar do Extreme Makeover Brasil
As inscrições para o Extreme Makeover Brasil serão feitas por meio do e-mail [email protected]. "Conte a sua história e nos diga por quê você deve participar do programa", informa comunicado divulgado pelo canal.