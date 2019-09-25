'Extreme Makeover Brasil': Otaviano Costa vai apresentar reality

foi anunciado como apresentador do, que irá ao ar no. Segundo o canal, as gravações docomeçam em novembro de 2019 e tem previsão para ir ao ar em 2020.

"Sim, eu estou aqui no GNT! Fui convidado por eles para apresentar o Extreme Makeover Brasil. [...] Será no ano que vem, mas a produção já está começando! [...] Estou muito feliz, vamos que vamos, tem bastante coisa para acontecer e eu conto com cada um de vocês", comemorou Otaviano Costa em seu Instagram.