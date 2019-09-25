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'Extreme Makeover Brasil': Otaviano Costa vai apresentar reality

As gravações do reality show começam em novembro de 2019 e tem previsão para ir ao ar em 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2019 às 17:31

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 17:31

Otaviano Costa foi anunciado como apresentador do Extreme Makeover Brasil, que irá ao ar no GNT. Segundo o canal, as gravações do reality show começam em novembro de 2019 e tem previsão para ir ao ar em 2020.
Crédito: Globo/João Miguel Júnior
"Sim, eu estou aqui no GNT! Fui convidado por eles para apresentar o Extreme Makeover Brasil. [...] Será no ano que vem, mas a produção já está começando! [...] Estou muito feliz, vamos que vamos, tem bastante coisa para acontecer e eu conto com cada um de vocês", comemorou Otaviano Costa em seu Instagram.
"Otaviano [Costa] é um excelente comunicador e conversa com todo o País. Queríamos alguém com o tamanho que o projeto tem. O programa vai muito além da decoração", explicou a diretora de conteúdo artístico do GNT, Mariana Koehler.
Como se inscrever para participar do Extreme Makeover Brasil
As inscrições para o Extreme Makeover Brasil serão feitas por meio do e-mail [email protected]. "Conte a sua história e nos diga por quê você deve participar do programa", informa comunicado divulgado pelo canal.
> Inscreva-se para o Extreme Makeover por meio de formulário 

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