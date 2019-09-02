Antonia Fontenelle: "Flávia Alessandra foi muito cruel comigo"

Durante o decorrer do quadro em que participou, Fontenelle comemorou a vitória após anos em briga judicial contra a ex-esposa do diretor, a atriz. Em julho a apresentadora conseguiu vencer o processo que disputava a herança de Marcos Paulo, que morreu em 2012. "Foi muito humilhante, toda vez que eu ia no fórum via aquele monte de gente na porta, tirando foto. Foi uma vitória moral", disse.