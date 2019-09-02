Antonia Fontenelle: "Flávia Alessandra foi muito cruel comigo"

Antonia Fontenelle foi destaque do programa "A Hora do Faro" deste domingo (1º). Durante a atração dominical, a loira falou tudo sobre a vida dela um mês depois de receber a herança de R$ 25 milhões de Marcos Paulo.
Durante o decorrer do quadro em que participou, Fontenelle comemorou a vitória após anos em briga judicial contra a ex-esposa do diretor, a atriz Flávia Alessandra. Em julho a apresentadora conseguiu vencer o processo que disputava a herança de Marcos Paulo, que morreu em 2012. "Foi muito humilhante, toda vez que eu ia no fórum via aquele monte de gente na porta, tirando foto. Foi uma vitória moral", disse.
"Eu não tenho raiva. Não faz sentido isso, entendeu, em nome da Giuliinha (filha de Flávia com Marcos Paulo). Ela (Flávia) foi muito cruel comigo. Eu briguei muito com o Marcos por causa dela, mas já passou", finalizou.