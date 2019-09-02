Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Briga judicial

Antonia Fontenelle: "Flávia Alessandra foi muito cruel comigo"

Apresentadora herdou, há cerca de um mês, R$ 25 milhões da fortuna do ex-marido, Marcos Paulo, após anos de briga judicial com a ex-esposa dele, a atriz Flávia Alessandra
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

02 set 2019 às 13:03

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 13:03

Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle
Antonia Fontenelle foi destaque do programa "A Hora do Faro" deste domingo (1º). Durante a atração dominical, a loira falou tudo sobre a vida dela um mês depois de receber a herança de R$ 25 milhões de Marcos Paulo
> Antonia Fontenelle se coloca no lugar de Bolsonaro: "Quem manda"
Durante o decorrer do quadro em que participou, Fontenelle comemorou a vitória após anos em briga judicial contra a ex-esposa do diretor, a atriz Flávia Alessandra. Em julho a apresentadora conseguiu vencer o processo que disputava a herança de Marcos Paulo, que morreu em 2012. "Foi muito humilhante, toda vez que eu ia no fórum via aquele monte de gente na porta, tirando foto. Foi uma vitória moral", disse. 
> Fontenelle diz que foi cogitada para governo Bolsonaro: "Em breve"
"Eu não tenho raiva. Não faz sentido isso, entendeu, em nome da Giuliinha (filha de Flávia com Marcos Paulo). Ela (Flávia) foi muito cruel comigo. Eu briguei muito com o Marcos por causa dela, mas já passou", finalizou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados