Val Marchiori fala de Antonia Fontenelle e recebe elogio: "Guerreira"

Parece que Val Marchiori ficou ligadinha no "A Hora do Faro" deste domingo (1º). É que o programa dominical mostrou a história de vida de Antonia Fontenelle, ex do diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012, e em seguida a socialite foi ao Instagram elogiar a amiga.
"Querida amiga, Lady Fontenelle, que linda sua história. Você é merecedora deste reconhecimento, sua linda! Parabéns!", escreveu Val na legenda da foto que compartilhou. No clique, as duas aparecem beijando a cara do abajur em forma de cavalo que a socialite tem em sua sala de jantar.
Nos comentários, Antonia rebateu: "Obrigada, guerreira. Tamo junto".