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Val Marchiori fala de Antonia Fontenelle e recebe elogio: "Guerreira"

Socialite compartilhou uma foto das duas em suas redes sociais para falar sobre admiração à ex de Marcos Paulo
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

02 set 2019 às 13:35

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 13:35

A apresentadora Antonia Fontenelle e a empresária e socialite Val Marchiori Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle
Parece que Val Marchiori ficou ligadinha no "A Hora do Faro" deste domingo (1º). É que o programa dominical mostrou a história de vida de Antonia Fontenelle, ex do diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012, e em seguida a socialite foi ao Instagram elogiar a amiga. 
"Querida amiga, Lady Fontenelle, que linda sua história. Você é merecedora deste reconhecimento, sua linda! Parabéns!", escreveu Val na legenda da foto que compartilhou. No clique, as duas aparecem beijando a cara do abajur em forma de cavalo que a socialite tem em sua sala de jantar. 
Nos comentários, Antonia rebateu: "Obrigada, guerreira. Tamo junto". 

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