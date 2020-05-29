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Televisão

Reinaldo Gottino volta à Record após atritos ao vivo na CNN Brasil

Apresentador retorna ao Balanço Geral SP
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 15:47

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 15:47

Reinaldo Gottino no CNN Novo Dia: apresentador se demitiu do canal apenas oito meses após contratação
Reinaldo Gottino no CNN Novo Dia: apresentador se demitiu do canal apenas oito meses após contratação Crédito: Reprodução/CNN Brasil
Oito meses após deixar a Record, o apresentador Reinaldo Gottino voltou para a emissora. A informação foi confirmada pelo próprio canal. O jornalista, que estava na CNN Brasil, reassume o comando do Balanço Geral SP.
A data de reestreia ainda será definida. Segundo o "Notícias da TV", do portal UOL, Gottino terá status de estrela máxima do jornalismo, a ponto de Antônio Guerreiro, vice-presidente da emissora, ter ido até a sua casa para fechar o contrato de cinco anos com a Record.

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Geraldo Luís, atualmente afastado do Balanço Geral SP em razão da pandemia, comandará, quando for possível o seu retorno, um novo projeto noturno.
Na CNN, que está no ar desde 15 de março, sua passagem foi marcada por alguns atritos e polêmicas. Um deles foi com a comentarista Gabriela Prioli. Ele a interrompeu durante um debate, do qual era mediador, e pediu desculpas publicamente depois. A outra foi a entrevista com Regina Duarte, que resultou no "chilique" da ex-secretária Especial de Cultura.

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