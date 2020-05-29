Reinaldo Gottino volta à Record após atritos ao vivo na CNN Brasil

Reinaldo Gottino no CNN Novo Dia: apresentador se demitiu do canal apenas oito meses após contratação Crédito: Reprodução/CNN Brasil

Oito meses após deixar a Record, o apresentador Reinaldo Gottino voltou para a emissora. A informação foi confirmada pelo próprio canal. O jornalista, que estava na CNN Brasil, reassume o comando do Balanço Geral SP.

A data de reestreia ainda será definida. Segundo o "Notícias da TV", do portal UOL, Gottino terá status de estrela máxima do jornalismo, a ponto de Antônio Guerreiro, vice-presidente da emissora, ter ido até a sua casa para fechar o contrato de cinco anos com a Record.

Geraldo Luís, atualmente afastado do Balanço Geral SP em razão da pandemia, comandará, quando for possível o seu retorno, um novo projeto noturno.