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Televisão

Gabriela Prioli será promovida e ganhará programa em horário nobre na CNN

Informação é do colunista Leo Dias. Advogada e comentarista deixou quadro apos discussão com Reinaldo Gottino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 10:20

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 10:20

Gabriela Prioli, colunista em ascenção na CNN Brasil
Gabriela Prioli, colunista em ascenção na CNN Brasil Crédito: Instagram/@gabrielaprioli
Depois de ameaçar deixar a CNN duas semanas após a estreia do canal, a advogada e comentarista política Gabriela Prioli deverá ser promovida e ganhar um formato em horário nobre na emissora. As informações são do colunista Leo Dias.
De acordo com ele, o novo formato contará com Prioli como o principal rosto. A ideia vem sendo elaborada em total sigilo e só deve ser anunciada nos próximos dias.
A atração será voltada para análises das notícias do dia e antecederia o programa de William Waack na parte noturna.

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A comentarista Gabriela Prioli anunciou sua saída do quadro "O Grande Debate", da CNN Brasil, pelo Twitter, no domingo (29). Segundo comunicado divulgado pelo canal de TV, o futuro dela na emissora será decidido nos próximos dias.
Mestre em direito penal pela Universidade de São Paulo e professora na pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Prioli participava dos programas de debates mediados pelo jornalista Reinaldo Gottino, ao lado de Caio Coppolla e Tomé Abduch. O quadro integra o programa Novo Dia.
Vídeos viralizaram no Twitter com momentos dos debates. Em diversas ocasiões, Prioli era interrompida e criticava os atos de seus colegas de bancada.
Desde sexta-feira (27), circula um vídeo em que Reinaldo Gottino, mediador do quadro, a interrompia várias vezes. Ao fim do dia, a CNN Brasil distribuiu um comunicado informando que o quadro passaria a ter novos debatedores - os advogados Gisele Soares e Thiago Anastácio. O canal fez constar no texto um pedido de desculpas de Gottino a Gabriela: "Eu me excedi", admitiu ele.

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