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Covid-19

CNN decide afastar William Waack dos estúdios por causa do coronavírus

Segundo a emissora todos os colaboradores acima de 60 anos estarão de home office; Waack se encontra no grupo com 67 anos

Publicado em 19 de Março de 2020 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 18:13
William Waack, principal nome da CNN Brasil Crédito: Divulgação
Com menos de uma semana no ar, a direção da CNN Brasil anunciou que a partir desta quinta-feira (19), o jornalista William Waack, 67, fará participações diárias no Jornal da CNN direto de um estúdio montado em sua casa.
A medida foi tomada para proteger o âncora do telejornal, que faz parte do grupo de risco, da pandemia do novo coronavírus. Segundo a emissora, todos os colaboradores acima dos 60 anos estarão de home office.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"A CNN manterá suas atividades para levar informações à população sobre as tentativas de combate ao vírus, aumentou o controle de limpeza e higiene em suas instalações e determinou que parte de seus funcionários desemprenhem suas atividades à distância", disse em comunicado oficial.
Pelas próximas semanas o jornalista Daniel Adjuto ocupará o lugar de Waack na bancada da sede da CNN na Avenida Paulista. A emissora também fez questão de ressaltar que até o momento nenhum funcionário foi diagnosticado com a Covid-19.
O canal de notícias estreiou na televisão brasileira no último domingo (15).
A Record TV também decidiu afastar alguns jornalistas que fazem parte do grupo de risco do vírus -pessoas com mais de 60 anos e portadoras de alguma doença cardiorespiratória, diabetes, entre outras doenças-. O apresentador do Balanço Geral, Geraldo Luís, 48, portador de diabétes, e Renato Lombardi, 74, participam do programa através de vídeoconferência.
A secretaria de saúde divulgou nesta quinta-feira (19) que os casos confirmados do novo coronavírus no estado de São Paulo subiram de 240 para 286. Além de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro confirmou duas mortes pela Covid-19. Ao todo, são sete mortos no Brasil pelo novo coronavírus.

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