CNN decide afastar William Waack dos estúdios por causa do coronavírus

William Waack, principal nome da CNN Brasil Crédito: Divulgação

Com menos de uma semana no ar, a direção da CNN Brasil anunciou que a partir desta quinta-feira (19), o jornalista William Waack, 67, fará participações diárias no Jornal da CNN direto de um estúdio montado em sua casa.

A medida foi tomada para proteger o âncora do telejornal, que faz parte do grupo de risco, da pandemia do novo coronavírus. Segundo a emissora, todos os colaboradores acima dos 60 anos estarão de home office.

"A CNN manterá suas atividades para levar informações à população sobre as tentativas de combate ao vírus, aumentou o controle de limpeza e higiene em suas instalações e determinou que parte de seus funcionários desemprenhem suas atividades à distância", disse em comunicado oficial.

Pelas próximas semanas o jornalista Daniel Adjuto ocupará o lugar de Waack na bancada da sede da CNN na Avenida Paulista. A emissora também fez questão de ressaltar que até o momento nenhum funcionário foi diagnosticado com a Covid-19.

O canal de notícias estreiou na televisão brasileira no último domingo (15).

A Record TV também decidiu afastar alguns jornalistas que fazem parte do grupo de risco do vírus -pessoas com mais de 60 anos e portadoras de alguma doença cardiorespiratória, diabetes, entre outras doenças-. O apresentador do Balanço Geral, Geraldo Luís, 48, portador de diabétes, e Renato Lombardi, 74, participam do programa através de vídeoconferência.