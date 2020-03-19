Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Use álcool gel"

Coronavírus: aos 92 anos, Cid Moreira decide ficar em isolamento

Jornalista decidiu que vai trabalhar de casa, pela internet, e também pediu à esposa que fique em casa para evitar contaminação pela Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 10:03

Publicado em 19 de Março de 2020 às 10:03

O apresentador Cid Moreira Crédito: Reprodução/Multishow
O jornalista Cid Moreira tomou uma decisão em torno da pandemia do novo coronavírus no Brasil. A partir de agora, ele não receberá visitas e não vai mais sair de casa. 
A medida de isolamento, tomada como prevenção, foi anunciada pelo dono do "boa noite" mais famoso do Brasil que, atualmente, tem 92 anos de idade. 
"Eu corro perigo de vida na minha idade! Vou trabalhar através da internet! Não receberei ninguém! Claro, a Fátima não vai sair também. É uma questão de vida! Não brinquem", destacou, segundo o portal Uol. 

Veja Também

Fora da Globo, Stênio Garcia só terá aposentadoria de R$ 5 mil: "Difícil"

"BBB 20": capixaba Gizelly tem crise de choro e chama por Pyong

Indireta? Ex capixaba de Felipe Araújo posta sobre "pai ausente"

E, em seguida, de acordo com a publicação, completou: "Então vamos fazer o que Deus mandou: 'faça a sua parte e eu te ajudarei'. Se for preciso use luvas para andar nos ônibus e outros transportes públicos. Se não tem condições de usar luvas, coloque sacolinhas de plástico nas mãos. Use álcool gel!". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados