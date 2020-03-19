Coronavírus: aos 92 anos, Cid Moreira decide ficar em isolamento

O jornalista Cid Moreira tomou uma decisão em torno da pandemia do novo coronavírus no Brasil. A partir de agora, ele não receberá visitas e não vai mais sair de casa.
A medida de isolamento, tomada como prevenção, foi anunciada pelo dono do "boa noite" mais famoso do Brasil que, atualmente, tem 92 anos de idade.
"Eu corro perigo de vida na minha idade! Vou trabalhar através da internet! Não receberei ninguém! Claro, a Fátima não vai sair também. É uma questão de vida! Não brinquem", destacou, segundo o portal Uol.
E, em seguida, de acordo com a publicação, completou: "Então vamos fazer o que Deus mandou: 'faça a sua parte e eu te ajudarei'. Se for preciso use luvas para andar nos ônibus e outros transportes públicos. Se não tem condições de usar luvas, coloque sacolinhas de plástico nas mãos. Use álcool gel!".