Coronavírus: aos 92 anos, Cid Moreira decide ficar em isolamento

O apresentador Cid Moreira Crédito: Reprodução/Multishow

A medida de isolamento, tomada como prevenção, foi anunciada pelo dono do "boa noite" mais famoso do Brasil que, atualmente, tem 92 anos de idade.

"Eu corro perigo de vida na minha idade! Vou trabalhar através da internet! Não receberei ninguém! Claro, a Fátima não vai sair também. É uma questão de vida! Não brinquem", destacou, segundo o portal Uol.