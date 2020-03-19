Fora da Globo, Stênio Garcia só terá aposentadoria de R$ 5 mil: 'Difícil'

"As outras fontes de rendas extras são muito pequenas e esporádicas. A minha aposentadoria é em torno de R$ 5 mil. Sem o salário é difícil viver, porque ajudo minha família também. Tenho filhos, sobrinhos e parentes, que dependem de mim, e mesmo que eu pare de ajudar a todos, não dá para viver com esta renda. Os meus medicamentos mensais já custam mais ou menos o valor da minha aposentadoria", fala.