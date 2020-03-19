Fora da Globo, Stênio Garcia só terá aposentadoria de R$ 5 mil: 'Difícil'

Depois de fazer um vídeo apelando para não ser demitido da Globo, o capixaba Stênio Garcia já recebeu a notícia final da emissora, segundo informações do portal Uol. O ator de 88 anos não terá seu contrato renovado e receberá o último salário no dia 30 deste mês.
Preocupado com o estilo de vida, o artista não sabe como vai ser daqui para frente sem os proventos globais.
"As outras fontes de rendas extras são muito pequenas e esporádicas. A minha aposentadoria é em torno de R$ 5 mil. Sem o salário é difícil viver, porque ajudo minha família também. Tenho filhos, sobrinhos e parentes, que dependem de mim, e mesmo que eu pare de ajudar a todos, não dá para viver com esta renda. Os meus medicamentos mensais já custam mais ou menos o valor da minha aposentadoria", fala.
Natural de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, Stênio tem 47 anos de Globo e mais de 60 novelas no currículo. O seu último trabalho na TV foi uma participação como Dom Bartolomeu em "Deus Salve o Rei" (2018).
"Estou na Globo desde 1973. Claro que durante este período recebi inúmeras propostas de outros canais, mas nunca pensei em sair da emissora. É nela que eu tenho todo meu entendimento com amigos, profissionais e colegas de trabalho. Era a minha segunda casa", lamenta ele, à publicação.