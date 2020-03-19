Covid-19: infectologista dos famosos cobra mais de R$ 1 mil por consulta

Sabe o ditado de que enquanto uns choram, outros vendem lenços? Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, é isso o que tem feito o médico David Uip, infectologista de São Paulo.
O especialista, com a pandemia do novo coronavírus instaurada no Brasil, subiu o valor da consulta de R$ 1,2 mil para R$ 1,4 mil, de acordo com a colunista.
No meio médico, ele é conhecido como o doutor das celebridades. Em seus arquivos estão fichas de famosos, como Preta Gil, Reynaldo Gianecchini, Deborah Secco e Roberta Miranda.