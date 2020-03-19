'BBB 20': Daniel troca nome de Marcela e gera climão

Depois da festa do líder desta quarta (18), Marcela Ivy e Mari estavam no quarto do "BBB 20" quando Daniel decidiu também ir para o cômodo com as meninas. Mari está só com a roupa íntima, trocando o look, quando Marcela questionou o namorado: "Dani, de 0 a 10 quanto você gosta de mim?".
O loiro dá nota máxima e ela continua: "E se eu dormir sem banho?".
E aí ele derrapa: "Mari... Ô... Má". E o climão estava instalado. As meninas caíram na risada e Marcela foi para a sala com a cara fechada. Ivy então se intromete: "Dan, a Má é pessoa mais paciente. Se fosse comigo eu tinha te mandado tomar no (xingamento)".
Daniel foi atrás da amada e se justificou: "Merda! Para de graça, Marcela, vai!". A médica então retruca: "Para de graça você! Como é que você quer ter um relacionamento se você não sabe nem o meu nome, Daniel?".