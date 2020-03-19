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'BBB 20': Daniel troca nome de Marcela e gera climão

Brother entrou no quarto com Marcela e mais sisters quando, conversando com a amada, errou seu nome e criou a maior DR

Publicado em 19 de Março de 2020 às 09:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 09:16
"BBB 20": Marcela e Daniel discutem na sala Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois da festa do líder desta quarta (18), Marcela Ivy e Mari estavam no quarto do "BBB 20" quando Daniel decidiu também ir para o cômodo com as meninas. Mari está só com a roupa íntima, trocando o look, quando Marcela questionou o namorado: "Dani, de 0 a 10 quanto você gosta de mim?". 
O loiro dá nota máxima e ela continua: "E se eu dormir sem banho?". 
E aí ele derrapa: "Mari... Ô... Má". E o climão estava instalado. As meninas caíram na risada e Marcela foi para a sala com a cara fechada. Ivy então se intromete: "Dan, a Má é pessoa mais paciente. Se fosse comigo eu tinha te mandado tomar no (xingamento)". 

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Daniel foi atrás da amada e se justificou: "Merda! Para de graça, Marcela, vai!". A médica então retruca: "Para de graça você! Como é que você quer ter um relacionamento se você não sabe nem o meu nome, Daniel?". 

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