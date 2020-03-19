'BBB 20': Daniel troca nome de Marcela e gera climão

"BBB 20": Marcela e Daniel discutem na sala Crédito: TV Globo/Reprodução

Depois da festa do líder desta quarta (18), Marcela Ivy e Mari estavam no quarto do " BBB 20 " quando Daniel decidiu também ir para o cômodo com as meninas. Mari está só com a roupa íntima, trocando o look, quando Marcela questionou o namorado: "Dani, de 0 a 10 quanto você gosta de mim?".

O loiro dá nota máxima e ela continua: "E se eu dormir sem banho?".

E aí ele derrapa: "Mari... Ô... Má". E o climão estava instalado. As meninas caíram na risada e Marcela foi para a sala com a cara fechada. Ivy então se intromete: "Dan, a Má é pessoa mais paciente. Se fosse comigo eu tinha te mandado tomar no (xingamento)".