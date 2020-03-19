Indireta? Ex capixaba de Felipe Araújo posta sobre 'pai ausente'

Carol Marchezi, a psicóloga capixaba que é ex do cantor Felipe Araújo, foi às redes nesta semana para postar um texto em que fala de maternidade. No entanto, o post trazia à tona a vontade de a moça ser um "pai ausente".
Um trecho da publicação chega a mencionar: "No final de semana, rolê com os amigos, balada com crush, e se sobrar um tempinho passo na criança para matar a saudade e postar nossas fotos nas redes sociais".
Os fãs logo começaram a apontar uma indireta que teria sido a postagem para o pai de Miguel, filho dos dois, fruto de um relacionamento rápido que eles tiveram quando ela descobriu que estava grávida. Na ocasião, eles fizeram o chá revelação, mas ficaram por pouco tempo namorando.
Recentemente, Felipe foi apontado como novo namorado da ex-BBB Munik Nunes, no entanto, segundo a ex-sister, o relacionamento não vingou porque ele começou a namorar outra mulher.
Ele foi filmado pelas colegas Simone e Simaria no camarim ao lado da modelo Estella Defant, com quem está junto atualmente.