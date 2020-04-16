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Coronavírus

Luciana Barreto, da CNN Brasil, testa positivo para covid-19

Apresentadora falou sobre cuidados que vai tomar após ser diagnosticada com o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 18:09

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 18:09

A apresentadora Luciana Barreto saiu do canal Futura para ser anunciada como uma das contratadas da CNN Brasil em julho de 2019
A apresentadora Luciana Barreto saiu do canal Futura para ser anunciada como uma das contratadas da CNN Brasil em julho de 2019 Crédito: CNN Brasil / Divulgação
Luciana Barreto, apresentadora da CNN Brasil, afirmou que está com o novo coronavírus. O anúncio foi feito por meio de um vídeo em seu Instagram na tarde desta quinta-feira, 16.
"Infelizmente, meu resultado para covid-19 deu positivo. Eu estava tendo pouco sintomas, acabei de voltar do médico, fiz uma tomografia e meu pulmão está ok, não estou tomando medicamentos. Mas estou tendo que ter vários cuidados, entre eles o isolamento social", contou.
Em seguida, Luciana Barreto tranquilizou os fãs pelo fato de não estar mais à frente de seu telejornal na CNN Brasil: "Estou me sentindo bem. Duas vezes por dia a gente tem que responder questionários e fazer um monitoramento.

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"A gente vai lutar e fazer da adversidade uma oportunidade de crescimento. Vou fazer mais yoga nesse momento, ler, cuidar da mente e falar com vocês quando puder", concluiu.
Confira abaixo a postagem em que Luciana Barreto revela estar com a covid-19:

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