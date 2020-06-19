Fãs da ex-bbb Gizelly fazem campanha na internet para instituições sociais

Gizelly também entrou na rede de solidariedade. "Ajudo publicando a campanha nas minhas redes socais" Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho

Mesmo após o fim do Big Brother Brasil os furacões, como são conhecidos os fãs da ex-BBB Gizelly Bicalho, continuam movimentando as redes sociais. Desde o início do mês eles criaram a campanha para arrecadar fundos com intuito de ajudar diversas instituições do Brasil. "O mundo vem sofrendo as consequências da pandemia causada pela covid-19. Por isso passamos a nos questionar o que poderíamos fazer para ajudar nesse momento tão difícil. Assim, começamos a desenvolver este projeto que visa unir nossa forte e dedicada torcida em prol da empatia e da solidariedade com quem mais precisa, podendo assim ajudar instituições espalhadas pelo país inteiro. A partir dessa ideia surgiram os Furacões Solidários", conta a contadora Raquel Oliveira, de 24 anos.

São 12 fãs que estão à frente da campanha para arrecadar dinheiro através de doações feitas por plataformas digitais. A meta de arrecadação para cada organização é de R$ 10 mil. "O valor arrecado será recebido diretamente pela instituição previamente escolhida e será convertido, de acordo com as necessidades, em alimentos não-perecíveis, materiais de higiene pessoal ou equipamentos de proteção individual", diz Raquel.

Raquel Oliveira é uma das criadoras da campanha. "Ver o engajamento da Gizelly é maravilhoso" Crédito: Divulgação

O primeiro projeto beneficiado foi o abrigo Moacyr Alves, que fica em Manaus. A instituição presta o serviço social de alta complexidade, promovendo o acolhimento institucional (abrigo) temporário e de longa permanência, para crianças, adolescentes com deficiências, principalmente física e neurológica. Agora os furacões se movimentam para ajudar a Associação Gold , que desenvolve projetos sociais junto a comunidade LGBTQI+ capixaba. "Levamos a visibilidade e a força que os furacões têm para fazer a mudança na vida de muitas pessoas. Essas instituições não têm muito apoio", conta Bruna Souza, que mora em Manaus. A terceira instituição beneficiada será a Muca, que também fica no Estado, e presta apoio as mulheres periféricas.

Apoio da 'sister'

Gizelly também entrou na rede de solidariedade. "Ajudo publicando a campanha nas minhas redes socais, fazendo vídeos no Instagram, e também com o envio para os amigos e família via WhatsApp", diz a sister. Para ela, o trabalho dos fãs e fundamental. "Sinto muito orgulho de todos os meus fãs. Somos uma grande família, estamos aqui para ajudar o próximo, fazer o bem e emanar muito amor. Acredito que o maior incentivo é estar com elas na divulgação, me dedicando ao projeto que foi criado pelas fãs".

Bruna Souza também está na campanha. "São instituições que não possuem muito apoio" Crédito: Divulgação