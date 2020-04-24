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Vida pós-BBB

Fãs fazem de tudo pela ex-BBB Gizelly Bicalho

Eles registram o dia a dia e até escrevem cartas de amor para a capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 17:11

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 17:11

Gizelly Bicalho
Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução/ Instagram
A capixaba Gizelly Bicalho viu sua vida mudar após participar da "casa mais vigiada do Brasil". Desde que deixou o Big Brother Brasil (BBB), além da fama repentina ela também ganhou milhares de fãs. São muitos os que se dedicam diariamente a vida da advogada, registrando tudo da rotina da ex-bbb, que também é conhecida como furacão. 
O cearense Iago Abreu, 19 anos, criou o fã-clube @gizellybicalhoof que tem mais de 20 mil seguidores. "Decidi criar pela identificação, representação e as loucuras dela. Além de algumas bandeiras que ela defende e por não ter papas na língua", diz. Ele conta que durante o isolamento social ficou mais fácil de administrar o perfil. "O próprio fã envia publicações, fotos e vídeos. E também vigio tudo o que ela faz". 
Iago Abreu criou fã-clube para Gizelly Bicalho
Iago Abreu criou fã-clube para Gizelly Bicalho Crédito: Divulgação
Entre as loucuras que já fez pela ídola está registrada na memória a noite que passou votando para não ser eliminada do programa.  "Fiquei sem dormir, votando e a defendendo nas redes sociais. Eu amo ela, mesmo sem conhecer".

Identificação

A capixaba Luísa Pitanga, 16 anos, moradora de Cachoeira do Itapemirim também se apaixonou pelo furacão. Para mostrar sua paixão pela ex-sister, criou o @gizellyart. "Me identifiquei muito com o jeito dela e me encantei pelo coração enorme que ela tem. O fã-clube veio como uma forma de demonstrar todo o meu carinho. Sempre gostei muito de escrever e lá eu consigo expressar minha admiração pela capixaba. Faço tudo com muito amor". 
Luísa Pitanga criou fã-clube para Giselly Bicallho
Luísa Pitanga criou fã-clube para Giselly Bicallho Crédito: Divulgação
Entre os seus sonhos está o dia em que acontecerá o encontro pessoal. "Ainda não tive a oportunidade de encontrá-la por conta do isolamento social. Espero que em breve tudo fique bem para que eu possa abraçar ela e agradecer por tudo", diz Luísa.
Ver essa foto no Instagram

mais valiosa que qualquer prêmio??

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Saída da depressão

Tainá escreve cartas para ex-BBB
Tainá escreve cartas para ex-BBB Crédito: Divulgação
Foi após a perda do pai, em dezembro, que Tainá Mello passou assistir ao reality show.  "Entrei em depressão e resolvi assistir o BBB para me distrair e então vi a Gizelly. A força, o jeito e a forma como ela ensina que isso também passa, me ajudaram a superar meu luto", conta.
Ela criou um fã-clube onde envia cartas para ela. "Quando a Gi saiu do programa eu fiquei com medo de como iria encarar o mundo aqui fora, por conta dos comentários negativos e tudo mais. Decidi fazer textos em formas de cartas para enviar amor pra ela de alguma forma. Acredito que pelo Instagram seja mais fácil dela ver". 
Fã escreve cartas para Gizelly no Instagram
Fã escreve cartas para Gizelly no Instagram Crédito: Reprodução
Para Tainá tudo isso é uma loucura saudável. "Eu nunca parei a minha vida para acompanhar ninguém tantas horas por dia. Isso é bem louco pra mim".

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