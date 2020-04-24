Fãs fazem de tudo pela ex-BBB Gizelly Bicalho

A capixaba Gizelly Bicalho viu sua vida mudar após participar da "casa mais vigiada do Brasil". Desde que deixou o Big Brother Brasil (BBB), além da fama repentina ela também ganhou milhares de fãs. São muitos os que se dedicam diariamente a vida da advogada, registrando tudo da rotina da ex-bbb, que também é conhecida como furacão.
O cearense Iago Abreu, 19 anos, criou o fã-clube @gizellybicalhoof que tem mais de 20 mil seguidores. "Decidi criar pela identificação, representação e as loucuras dela. Além de algumas bandeiras que ela defende e por não ter papas na língua", diz. Ele conta que durante o isolamento social ficou mais fácil de administrar o perfil. "O próprio fã envia publicações, fotos e vídeos. E também vigio tudo o que ela faz".
Entre as loucuras que já fez pela ídola está registrada na memória a noite que passou votando para não ser eliminada do programa. "Fiquei sem dormir, votando e a defendendo nas redes sociais. Eu amo ela, mesmo sem conhecer".
Identificação
A capixaba Luísa Pitanga, 16 anos, moradora de Cachoeira do Itapemirim também se apaixonou pelo furacão. Para mostrar sua paixão pela ex-sister, criou o @gizellyart. "Me identifiquei muito com o jeito dela e me encantei pelo coração enorme que ela tem. O fã-clube veio como uma forma de demonstrar todo o meu carinho. Sempre gostei muito de escrever e lá eu consigo expressar minha admiração pela capixaba. Faço tudo com muito amor".
Entre os seus sonhos está o dia em que acontecerá o encontro pessoal. "Ainda não tive a oportunidade de encontrá-la por conta do isolamento social. Espero que em breve tudo fique bem para que eu possa abraçar ela e agradecer por tudo", diz Luísa.
Saída da depressão
Foi após a perda do pai, em dezembro, que Tainá Mello passou assistir ao reality show. "Entrei em depressão e resolvi assistir o BBB para me distrair e então vi a Gizelly. A força, o jeito e a forma como ela ensina que isso também passa, me ajudaram a superar meu luto", conta.
Ela criou um fã-clube onde envia cartas para ela. "Quando a Gi saiu do programa eu fiquei com medo de como iria encarar o mundo aqui fora, por conta dos comentários negativos e tudo mais. Decidi fazer textos em formas de cartas para enviar amor pra ela de alguma forma. Acredito que pelo Instagram seja mais fácil dela ver".
Para Tainá tudo isso é uma loucura saudável. "Eu nunca parei a minha vida para acompanhar ninguém tantas horas por dia. Isso é bem louco pra mim".