Aluna capixaba vai participar de novo quadro do "Caldeirão do Huck"

A jovem capixaba Ana Luiza Zucolotto da Silva, de 13 anos e aluna do Instituto Ponte (IP), será uma das participantes do mais novo quadro do programa “Caldeirão”, do apresentador Luciano Huck.

Ana Luiza dividirá o palco com outros oito jovens de diversos Estados brasileiros, incluindo Espírito Santo. Natural de Alfredo Chaves, ela está no oitavo ano do Ensino Fundamental e faz parte do IP há um ano. Entre as habilidades que vai mostrar no programa estão matemática, soletração ao contrário, memorização e conhecimentos gerais.

Reconhecida em 2019, pelo segundo ano consecutivo, como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil, de acordo com pesquisa do Instituto Doar, o IP tem contribuído para transformar a vida de centenas de jovens e adolescentes capixabas por meio da educação. Neste ano, a instituição está com 152 alunos, sendo 109 bolsistas em 16 escolas parceiras, além do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).