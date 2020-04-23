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Renata Rasseli

Aluna capixaba vai participar de novo quadro do "Caldeirão do Huck"

Ana Luiza Zucolotto da Silva, de 13 anos, aluna do Instituto Ponte, será uma das participantes do “Pequenos Gênios”, que será apresentado por Luciano Huck

Públicado em 

23 abr 2020 às 11:15
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

A jovem capixaba Ana Luiza Zucolotto da Silva, de 13 anos e aluna do Instituto Ponte (IP), será uma das participantes do mais novo quadro do programa “Caldeirão”, do apresentador Luciano Huck.
A jovem capixaba Ana Luiza Zucolotto da Silva, de 13 anos e aluna do Instituto Ponte (IP), será uma das participantes do mais novo quadro do programa “Caldeirão”, do apresentador Luciano Huck. Crédito: Divulgação
A jovem capixaba Ana Luiza Zucolotto da Silva, de 13 anos e aluna do Instituto Ponte (IP), será uma das participantes do mais novo quadro do programa “Caldeirão”, do apresentador Luciano Huck. Batizada de “Pequenos Gênios”, a atração mostrará crianças muito inteligentes, capazes de soletrar palavras de trás para frente ou de responder a questões matemáticas e de conhecimento geral. O programa foi gravado antes da pausa nas gravações da emissora por conta da pandemia e estreia no próximo sábado, dia 25.
Ana Luiza dividirá o palco com outros oito jovens de diversos Estados brasileiros, incluindo Espírito Santo. Natural de Alfredo Chaves, ela está no oitavo ano do Ensino Fundamental e faz parte do IP há um ano. Entre as habilidades que vai mostrar no programa estão matemática, soletração ao contrário, memorização e conhecimentos gerais.
Luciano Huck e os participantes do novo quadro batizado de “Pequenos Gênios”,
Luciano Huck e os participantes do novo quadro batizado de “Pequenos Gênios”, Crédito: Divulgação

O INSTITUTO PONTE

Reconhecida em 2019, pelo segundo ano consecutivo, como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil, de acordo com pesquisa do Instituto Doar, o IP tem contribuído para transformar a vida de centenas de jovens e adolescentes capixabas por meio da educação. Neste ano, a instituição está com 152 alunos, sendo 109 bolsistas em 16 escolas parceiras, além do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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