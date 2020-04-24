Fãs do ES se preparam para a live de Ivete Sangalo na Globo

Ivete Sangalo Crédito: Mônica Zorzanelli

Segundo Mayka, há uma boa movimentação entre os parceiros e os fã clubes da artista. "Estamos todos divulgando e ansiosos para esse respiro de alegria da nossa baiana mais capixaba: Ivete Sangalo! E como o objetivo maior é a solidariedade neste momento de pandemia, nossa campanha maior é divulgar ao máximo o canal de doação oficial ParaQuemDoar.com.br e que no ES apoia às instituições: UniãoES e Gold contra o Coronavírus".

Mayka Schneider, Ivete Sangalo, Davi e Cícero Ribeiro: em show no Estadoem agosto de 2016 Crédito: Mônica Zorzanelli

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No Ivete em Casa, a baiana poderá cantar e trocar ideias com o público tanto na Globo como no Multishow, Globoplay, redes sociais e em plataformas digitais. Tudo ao vivo e simultâneo. O canal oficial Música Multishow e o canal de Ivete no Youtube, além dos perfis sociais oficiais do Multishow no Twitter, Facebook e Instagram, também transmitirão a live.