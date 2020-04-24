Fãs do ES se preparam para a live de Ivete Sangalo na Globo

A cantora Ivete Sangalo vai estrear um novo projeto multiplataforma na Globo neste sábado (25) entre "Fina Estampa" e o BBB 20, e os fãs da musa baiana se preparam para show em formato de live. A produtora da cantora no Estado, Mayka Schneider, disse que está está ansiosa para a live da "patroa. "Nesse momento em que o mundo parou, a música tem nos trazido alegria e a oportunidade de ajudar ao próximo, nos unindo como humanidade!". A live da cantora integra a programação das apresentações durante o isolamento social devido à pandemia do coronavírus.
Segundo Mayka, há uma boa movimentação entre os parceiros e os fã clubes da artista. "Estamos todos divulgando e ansiosos para esse respiro de alegria da nossa baiana mais capixaba: Ivete Sangalo! E como o objetivo maior é a solidariedade neste momento de pandemia, nossa campanha maior é divulgar ao máximo o canal de doação oficial ParaQuemDoar.com.br e que no ES apoia às instituições: UniãoES e Gold contra o Coronavírus".
AO VIVO
No Ivete em Casa, a baiana poderá cantar e trocar ideias com o público tanto na Globo como no Multishow, Globoplay, redes sociais e em plataformas digitais. Tudo ao vivo e simultâneo. O canal oficial Música Multishow e o canal de Ivete no Youtube, além dos perfis sociais oficiais do Multishow no Twitter, Facebook e Instagram, também transmitirão a live.
A Globo exibirá as primeiras músicas da apresentação que continuará nos demais canais. "Uma das coisas que me faz mais feliz é cantar, e eu estava louca para poder levar música aos meus fãs. E poder cantar nesse projeto incrível, que vem nesse momento em que temos de estar em distanciamento social, é uma alegria", disse a cantora.