Ex-BBB Gizelly planeja projeto de apoio a vítimas de violência doméstica

Gizelly Bicalho já está em fase de reuniões com apoiadores do projeto. Crédito: Divulgação / Globo

A capixaba Gizelly Bicalho foi uma jogadora importantíssima na edição histórica do Big Brother Brasil 20 e conquistou muitos fãs com seu carisma e autenticidade. Aqui fora, a advogada tem vários planos, dentre eles ajudar outras mulheres. Em entrevista ao programa AgTV exibido no último dia 25 , a ex-sister contou que pretende criar um projeto de apoio a vítimas de violência doméstica. E é claro que nós, da Revista.ag, ficamos curiosos e fomos atrás dela pra saber mais sobre esse assunto e descobrir de onde surgiu essa vontade.

Gizelly nos contou que sempre teve vontade de abraçar uma causa social e que no fim de 2018 sua terapeuta sugeriu que ela fizesse um trabalho com mulheres. Desde então, a ideia não saiu da sua cabeça. Eu sempre fiquei nesse passo de querer ajudar mulheres do sistema penitenciário feminino, a minha mãe sofreu violência doméstica em casa e eu tive um relacionamento abusivo, disse.

Essa vontade cresceu dentro da casa quando eu conheci a Má (Marcela McGowan), que também sempre teve essa vontade. Então pensei: por que não juntarmos nossas propostas. Eu como advogada e ela como ginecologista obstetra, complementou.

"A cada dia no Big Brother eu tinha mais certeza de que a minha missão na Terra é ajudar, e ajudar as mulheres" Gizelly Bicalho - Advogada

Em relação ao público que será atendido pelo projeto, segundo Gizelly, a escolha foi praticamente natural, pois ela e sua mãe têm um histórico de violência doméstica em casa. Isso sempre mexeu muito comigo e o Espírito Santo, infelizmente, é um dos estados onde mais se mata mulheres hoje. Tenho conhecimento técnico pra ajudar. A cada dia no Big Brother eu tinha mais certeza de que a minha missão na Terra é ajudar, e ajudar as mulheres, conta.

A ideia é oferecer apoio e suporte em diferentes áreas a mulheres que sofrem com esse tipo de violência. Eu quero ajudar mulheres como a minha mãe, que conseguiu se libertar, mas também aquelas que não conseguiram e ainda sofrem com isso dentro de casa, avisou. Gizelly salienta ainda que a violência doméstica não escolhe classe social, nem nível de escolaridade e que muitas vítimas não trazem o assunto à tona e suportam a violência por muito tempo.