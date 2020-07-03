Foto: ex-BBB Guilherme Napolitano surge sem camisa e exibe corpão

Guilherme Napolitano, do "BBB 20", exibiu toda sua beleza nesta quinta (2) ao surgir sem camisa em suas redes sociais. No post, o modelo bonitão deixou em evidência os braços musculosos e o peitoral bem definido.
Boa noite, galera... comenta aí qual primeiro lugar que vocês vão quando acabar a quarentena? #tbt, escreveu ele na legenda do post, que em seguida recebeu uma enxurrada de elogios.
"Apaga, muita gente ficando sem ar!", brincou uma fã. Outro seguidor disse: "Quer matar a gente?". Uma internauta ainda observou: "Mas que corpo, hein!".