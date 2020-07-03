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Levou fâs à loucura!

Foto: ex-BBB Guilherme Napolitano surge sem camisa e exibe corpão

Modelo bonitão posou exibindo os músculos definidos em post no Instagram; fãs foram à loucura com o shape do ex-brother

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 08:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 08:24
O ex-BBB Guilherme Napolitano
O ex-BBB Guilherme Napolitano Crédito: Reprodução/Instagram @guinapolitano
Guilherme Napolitano, do "BBB 20", exibiu toda sua beleza nesta quinta (2) ao surgir sem camisa em suas redes sociais. No post, o modelo bonitão deixou em evidência os braços musculosos e o peitoral bem definido. 
Boa noite, galera... comenta aí qual primeiro lugar que vocês vão quando acabar a quarentena? #tbt, escreveu ele na legenda do post, que em seguida recebeu uma enxurrada de elogios. 

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"Apaga, muita gente ficando sem ar!", brincou uma fã. Outro seguidor disse: "Quer matar a gente?". Uma internauta ainda observou: "Mas que corpo, hein!". 

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