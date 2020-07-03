Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Cada Um no Seu Banheiro"

Deborah Secco diz que 'paga preço alto' por ser sincera

Acostumada com uma agenda lotada, a atriz revelou que no começo da pandemia viu a oportunidade de ter mais tempo para ficar com a filha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 07:47

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 07:47

Deborah Secco no carnaval 2020
Deborah Secco no carnaval 2020 Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Deborah Secco, 40, abriu sua via e projetos pessoais no novo episódio de "Cada Um no Seu Banheiro", quadro de Sabrina Sato exibido em seu canal no YouTube.
Durante a conversa, Secco confessou que costuma ser alvo de polêmicas por sua sinceridade. "Pago um preço alto, quando você se posiciona as pessoas tiram as responsabilidades delas e não olham com carinho as imperfeições do outro", afirmou.
Acostumada com uma agenda lotada, a atriz revelou que no começo da pandemia viu a oportunidade de ter mais tempo para ficar com a filha. "Maria Flor é muito sensível, sente a minha falta e fala. Isso me destrói", lamentou.
"Ser mãe não é um paraíso, mas vejo na Maria Flor uma chance de dialogar comigo mesmo, meus anseios e fraquezas. Ela é o meu maior presente", disse, acrescentando que a maior dificuldade de cuidar de uma criança é educar em um mundo com valores distorcidos.

Veja Também

Após deixar Globo, Renato Aragão diz que participaria de "A Praça é Nossa"

Mariana Rios anuncia estar grávida pela 1ª vez

Claudia Raia abre o jogo sobre sexo na quarentena: "Está bombando"

Secco ainda afirmou não ser uma pessoa com muitas ambições, mas revelou que ainda deseja interpretar grandes personagens mulheres, é levar para os espectadores histórias de figuras "fascinantes e incríveis". O projeto, no entanto, fica pendente para quando Maria Flor estiver maior.
"Quando minha filha nasceu, não quis pegar personagens que me distanciasse dela e do meu eu. Durante os trabalhos outros projetos aparecem e aproveitamos a oportunidade viajando", explicou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados