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Antônio Fagundes deixa Globo após 44 anos

Ator deve voltar no remake de 'Pantanal'. Emissora confirmou a informação nesta terça-feira (15)

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 12:30
O ator Antonio Fagundes
O ator Antonio Fagundes Crédito: Estevam Avellar/Globo
Antônio Fagundes, 71, se juntou a lista de atores veteranos que não tiveram seus contratos renovados com a Globo. A informação foi confirmada pela emissora nesta terça-feira (15). Entretanto, segundo a Globo, ele deve estar na remake da novela "Pantanal".
Após 44 anos de contrato exclusivo como parte do elenco fixo da emissora, Fagundes vai assinar somente por obra. A medida faz parte das "novas dinâmicas de relação da Globo com seus talentos". Na última sexta-feira, a empresa também anunciou o fim da parceira com o casal de atores Glória Menezes e Tarcísio Meira.
Outros artistas de primeiro escalão deixaram de ter contrato fixo com a emissora, entre eles Miguel Falabella, Malu Mader, Carolina Ferraz, Malvino Salvador, Bianca Bin e Bruno Gagliasso -este último assinou com a Netflix.

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Antônio Fagundes estreou na Globo em 1976 na telenovela "Saramandaia". Ele ficou conhecido por protagonizar a série "Carga Pesada", de 1979 a 1981 -que ganhou sua segunda versão de 2003 a 2007- na pele do memorável caminhoneiro Pedro.
Entre a lista numerosa de trabalhos do ator na emissora, estão as novelas "Dancin' Days" (1978), "Rainha da Sucata" (1990), "O Rei do Gado" (1996), "Terra Nostra" (1999), "Gabriela" (2012), "Amor à Vida" (2013), "Velho Chico" (2016), entre outras. Ano passado o artista atuou na novela "Bom Sucesso", ao lado de Grazi Massafera, e ganhou o prêmio de personagem do ano no Troféu Melhores do Ano do Domingão do Faustão.

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