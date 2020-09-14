Vanusa apresenta anemia na UTI, mas quadro clínico segue estável

Vanusa em entrevista à Folha de S. Paulo Crédito: Youtube/Reproducao

A cantora Vanusa, 72, que está internada com pneumonia em um hospital público de Santos, no litoral de São Paulo, apresentou um quadro de anemia de acordo com o mais recente boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira (14).

Segundo a equipe médica, Vanusa permanece em estado estável na UTI, acordada e recebendo as medicações e os cuidados.

No domingo (13), o filho de Vanusa, Rafael Vanucci, 41, usou o Instagram para comemorar a melhora no estado de saúde da mãe e também para agradecer o apoio que vem recebendo. "Boletim medico !! Gracas a Deus tivemos melhoras !! Ela e muito forte , minha guerreira !! Obrigado a todos pelo carinho pelas oracoes e todo amor para com ela !! Deus de em dobro pra voces esse amor !! Obrigado toda equipe medica do Complexo dos Estivadores de Santos !!", escreveu o empresário musical.

No início de agosto, a cantora Aretha Marcos, 46, filha de Vanusa, confirmou no programa Domingo Espetacular (Record) que a mãe está com Alzheimer e, por isso, estava internada sob cuidados médicos. A internação da artista já era conhecida, mas a doença foi confirmada apenas agora.

Vanusa foi hospitalizada anteriormente devido a problemas de depressão e dependência química. No ano passado, Vannucci chegou a confirmar que existia a suspeita de Alzheimer. Na ocasião, ele disse ainda que a cantora perdeu 30 kg durante as diversas internações.