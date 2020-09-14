Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Vanusa apresenta anemia na UTI, mas quadro clínico segue estável

Cantora está internada em hospital do litoral paulista

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 20:45
Vanusa em entrevista à Folha de S. Paulo
Vanusa em entrevista à Folha de S. Paulo Crédito: Youtube/Reproducao
A cantora Vanusa, 72, que está internada com pneumonia em um hospital público de Santos, no litoral de São Paulo, apresentou um quadro de anemia de acordo com o mais recente boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira (14).
Segundo a equipe médica, Vanusa permanece em estado estável na UTI, acordada e recebendo as medicações e os cuidados.
No domingo (13), o filho de Vanusa, Rafael Vanucci, 41, usou o Instagram para comemorar a melhora no estado de saúde da mãe e também para agradecer o apoio que vem recebendo. "Boletim medico !! Gracas a Deus tivemos melhoras !! Ela e muito forte , minha guerreira !! Obrigado a todos pelo carinho pelas oracoes e todo amor para com ela !! Deus de em dobro pra voces esse amor !! Obrigado toda equipe medica do Complexo dos Estivadores de Santos !!", escreveu o empresário musical.
No início de agosto, a cantora Aretha Marcos, 46, filha de Vanusa, confirmou no programa Domingo Espetacular (Record) que a mãe está com Alzheimer e, por isso, estava internada sob cuidados médicos. A internação da artista já era conhecida, mas a doença foi confirmada apenas agora.

Veja Também

Internada com pneumonia, Vanusa apresenta melhora e segue na UTI

Cantora Vanusa é internada em estado crítico em São Paulo

Filha de Vanusa confirma Alzheimer da mãe: "Cuidados médicos"

Vanusa foi hospitalizada anteriormente devido a problemas de depressão e dependência química. No ano passado, Vannucci chegou a confirmar que existia a suspeita de Alzheimer. Na ocasião, ele disse ainda que a cantora perdeu 30 kg durante as diversas internações.
No Dia das Mães deste ano, o empresário postou em suas redes sociais uma homenagem à cantora e disse que tudo que ele se tornou foi observando a luta e história de sua mãe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados