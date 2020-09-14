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Internada com pneumonia, Vanusa apresenta melhora e segue na UTI

Vanusa foi hospitalizada anteriormente devido a problemas de depressão e dependência química

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 07:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 07:18
A cantora Vanusa
A cantora Vanusa Crédito: Reprodução/Instagram @vanusacantoraoficial
Vanusa, 72, que está internada com pneumonia em um hospital público de Santos, no litoral de São Paulo, apresentou melhora no quadro clínico. De acordo com o boletim médico divulgado na tarde deste domingo (13), a cantora segue internada na UTI, mas encontra-se acordada e estável no momento.
O filho de Vanusa, Rafael Vanucci, 41, usou o Instagram para comemorar a melhora no estado de saúde da mãe e também para agradecer o apoio que vem recebendo. "Boletim medico !! Gracas a Deus tivemos melhoras !! Ela e muito forte , minha guerreira !! Obrigado a todos pelo carinho pelas oracoes e todo amor para com ela !! Deus de em dobro pra voces esse amor !! Obrigado toda equipe medica do Complexo dos Estivadores de Santos !!", escreveu o empresário musical.
No ínicio de agosto, a cantora Aretha Marcos, 46, filha de Vanusa, confirmou no programa Domingo Espetacular (Record) que a mãe está com Alzheimer e, por isso, estava internada sob cuidados médicos. A internação da artista já era conhecida, mas a doença foi confirmada apenas agora.
Vanusa foi hospitalizada anteriormente devido a problemas de depressão e dependência química. No ano passado, Vannucci, chegou a confirmar que existia a suspeita de Alzheimer. Na ocasião, ele disse ainda que a cantora perdeu 30 kg durante as diversas internações.

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No Dia das Mães deste ano, o empresário postou em suas redes sociais uma homenagem à cantora e disse que tudo que ele se tornou foi observando a luta e história de sua mãe.
"Foi a primeira cantora a levantar a bandeira do publico gay, ter revolucionado a musica com suas canções, a primeira cantora a mostrar a barriga na capa de uma revista, ter mostrado para as mulheres que elas deveriam buscar o amor e não ficar em casamentos fracassados, ter lutado contra violência doméstica da mulher", compartilhou.

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