"Domingão do Faustão"

Henri Castelli está fora da 'Dança dos Famosos'

Seguem na competição Bruno Belutti, Zé Roberto, André Gonçalves, Felipe Titto e Marcello Serrado

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 07:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 07:15
O ator Henri Castelli
O ator Henri Castelli Crédito: Globo / João Miguel
Este domingo (13) foi dia de estreia no Domingão do Faustão (Globo). O time masculino da Dança dos Famosos conheceu quem serão suas parceiras na competição. Porém, a grande surpresa ficou por conta de um desfalque: Henri Castelli, 42, deixou o reality musical. O participante que o substituirá será anunciado no próximo domingo (20), segundo Faustão, que não deu maiores explicações sobre a saída do ator.
Seguem na competição Bruno Belutti, Zé Roberto, André Gonçalves, Felipe Titto e Marcello Serrado. Já na equipe feminina as participantes são: Danielle Winits, Luiza Possi, Lucy Ramos, Guta Stresser, Isabeli Fontana e Giullia Buscacio. Elas iniciarão a disputa no próximo domingo (20) ao som do baladão.
A disputa entre famosos pelo título de melhor dançarino do quadro está em sua 17ª edição. O vencedor da última temporada foi Kaysar Dadour, ator e ex-BBB. Entre os vencedores das edições anteriores estão Paolla Oliveira, Rodrigo Hilbert, Christiane Toroloni, Viviane Araújo e Marcello Melo Jr., entre outros.
Castelli estreou na Globo, em 1998, no seriado "Hilda Furacão". Desde então atuou em sucessos como "Caras e Bocas" (2009-2010), "Belíssima" (2005-2006) e "Flor do Caribe" (2013), que está sendo reprisada na emissora atualmente.

Veja Também

Dulce Maria faz festa com marido para anunciar sexo do primeiro filho

Anitta causa furor ao anunciar parceria internacional, mas faz mistério

Thor capixaba? Salva-vidas gato de Guarapari faz sucesso como modelo

Entre 2005 e 2007 se relacionou com a modelo Isabeli Fontana, com quem teve um filho, Lucas, 13. Ele também é pai de Maria Eduarda, 6, da relação com a publicitária Juliana Despirito. O último namoro asssumido pelo ator foi com Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira, atual participante de A Fazenda (RecordTV). O romance durou apenas três meses, chegando ao fim em maio de 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

