Nova música

Anitta causa furor ao anunciar parceria internacional, mas faz mistério

Cantora lança na próxima sexta (18) sua nova música, 'Me Gusta', com o rapper porto-riquenho Myke Towers. Mas há um outro artista internacional participando do single

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 09:57

Redação de A Gazeta

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Todos já sabem que Anitta, 27, lança na próxima sexta-feira (18) sua nova música, "Me Gusta", com o rapper porto-riquenho Myke Towers. Mas uma novidade causou furor nas redes sociais na noite deste sábado (12): há um outro artista internacional participando do single.
A cantora, no entanto, preferiu manter mistério sobre o terceiro elemento da colaboração, lançando na internet uma verdadeira caçada pela identidade da pessoa, citada pela própria Anitta como uma de suas artistas favoritas.
O grande responsável por lançar a brincadeira foi um vídeo de Anitta reagindo ao anúncio, por parte de sues empresários, de que tal músico estaria presente em "Me Gusta".
"Semana passada, meu manager me fez uma chamada de vídeo me pedindo para aprovar a mix final de 'Me Gusta'. O que eu não sabia é que ele tinha preparado a melhor surpresa da vida pra mim convidando uma das minhas artistas favoritas pra participar sem eu saber", escreveu ela ao lado do registro.
"Eles gravaram toda a minha reação em choque com o que estava ouvindo. Confere aí no vídeo. Tô tão feliz e agradecida. Além de muito ansiosa pra mostrar logo pra vocês. E aí, algum palpite de quem tá se juntando a mim e ao Myke Towers nesse hit?"

Os seguidores de Anitta foram rápidos e logo encheram a publicação com comentários tentando adivinhar o participante da música. Pelo nome espanhol da faixa, a artista mais citada pelos internautas foi Jennifer Lopez. Mariah Carey também recebeu menções, já que ela e a brasileira têm um histórico de encontros e troca de mensagens.
Outras cantoras citadas incluem Shakira, Beyoncé, Demi Lovato, Dua Lipa e a espanhola Rosalía. "Poucos minutos de postagem e já tem vários palpites aqui dentro", comentou Anitta em outro vídeo publicado nas redes sociais na sequência. "Já olhei uns cem ou mais e por enquanto só teve uma pessoa que acertou. Quem será?"

