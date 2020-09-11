Foto: Cauã Reymond e Mariana Goldfarb posam nus e agitam fãs

Cauã Reymond e a esposa, Mariana Goldfarb, agitaram a web desde que surgiram completamente nus em foto para lá de ousada nesta sexta (11).
Clique de Mario Testino, a foto foi publicada nas redes sociais sem aviso no perfil do próprio fotógrafo. Olhando para a câmera, o casal está abraçado e com os bumbuns à mostra. A imagem foi postada em preto e branco.
Não demorou para que fãs e internautas fossem ao post na rede social de fotos para elogiar o clique. "Que fotão", brincou uma usuária do Instagram. Outro comentou: "Morri". "Pai amado", brincou outro.