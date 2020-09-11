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"Casalzão!"

Foto: Cauã Reymond e Mariana Goldfarb posam nus e agitam fãs

Casal foi clicado por Mario Testino, que publicou o clique no Instagram e logo agitou internautas que deliraram com corpão e pose dos dois

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 15:24
Mariana Goldfarb e o marido, o ator Cauã Reymond
Mariana Goldfarb e o marido, o ator Cauã Reymond Crédito: Mario Testino
Cauã Reymond e a esposa, Mariana Goldfarb, agitaram a web desde que surgiram completamente nus em foto para lá de ousada nesta sexta (11). 
Clique de Mario Testino, a foto foi publicada nas redes sociais sem aviso no perfil do próprio fotógrafo. Olhando para a câmera, o casal está abraçado e com os bumbuns à mostra. A imagem foi postada em preto e branco. 

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Não demorou para que fãs e internautas fossem ao post na rede social de fotos para elogiar o clique. "Que fotão", brincou uma usuária do Instagram. Outro comentou: "Morri". "Pai amado", brincou outro. 

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