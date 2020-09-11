Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mora na Suíça

Roberta Close lembra foto de quando era criança no Rio de Janeiro

Modelo de 55 anos foi a primeira transexual a estampar a capa da Playboy brasileira e já mora na Suíça, na Europa, há 27 anos

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 10:02
A modelo Roberta Close
A modelo Roberta Close Crédito: Lucas A?vila
Moradora da Suíça desde 1993, Roberta Close relembrou na última quinta (10) sua infância no Rio de Janeiro, onde nasceu há 55 anos. A modelo, que era símbolo sexual dos anos 80, postou um clique de quando era criança. 
Roberta, segundo informações do Extra, cresceu e foi criada em Bairro de Fátima, no Centro do Rio. 

Veja Também

Luísa Sonza é criticada ao assumir namoro com Vitão: "Ridículos"

Acusado de assédio, maestro Leonardo David é afastado da Orquestra Sinfônica do ES

Nany People mostra fotos de antes da transexualidade

Descoberta no início dos anos 80, a modelo fez carreira quebrando barreiras e preconceitos e tornou-se um verdadeiro fenômeno da época. Ela foi a primeira transexual a posar para a versão brasileira da Playboy
A modelo Roberta Close na infância, no Rio de Janeiro
A modelo Roberta Close na infância, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 28/04/2026
Que "urgência urgentíssima" é essa, vereadores?
Imagem de destaque
Itamaraty confirma morte de brasileiros em ataque de Israel no Líbano; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados