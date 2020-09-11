Roberta Close lembra foto de quando era criança no Rio de Janeiro

Moradora da Suíça desde 1993, Roberta Close relembrou na última quinta (10) sua infância no Rio de Janeiro, onde nasceu há 55 anos. A modelo, que era símbolo sexual dos anos 80, postou um clique de quando era criança.
Roberta, segundo informações do Extra, cresceu e foi criada em Bairro de Fátima, no Centro do Rio.
Descoberta no início dos anos 80, a modelo fez carreira quebrando barreiras e preconceitos e tornou-se um verdadeiro fenômeno da época. Ela foi a primeira transexual a posar para a versão brasileira da Playboy.