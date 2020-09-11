Luísa Sonza é criticada ao assumir namoro com Vitão: 'Ridículos'

Luísa Sonza decidiu tornar público seu relacionamento com Vitão nesta quinta (10). Pelas redes sociais, a ex de Whindersson Nunes publicou cliques íntimos em que aparece agarradinha com o cantor de "Flores". Só que parece que nem todos os seguidores da artista gostaram da novidade.
Apesar de ter recebido uma onda de elogios e de comentários que enalteciam os dois, como "meu casal", Luísa também enfrentou uma enxurrada de críticas no post do Instagram em que exibiu o namoro.
"Ridículos", escreveu uma internauta. Outra comentou: "Já perceberam que os únicos que estã elogiando são fã-clubes, né?". Um seguidor também disse: "Que amigo, hein. Deus me livre desse amigo aí". Em vários comentários, usuários da rede social de fotos também deixaram emojis de vômito.
Tudo isso pode ter sido retaliação de fãs de Whindersson à relação. Desde que as fotos foram ao ar, o humorista chegou a reviver um tuíte antigo em que sugeria a Vitão encontrar um par "Luiz" para criarem a marca "Luiz & Vitão", em referência à francesa Louis Vuitton. Os fãs entenderam o recado como crítica ao namoro recém-anunciado.