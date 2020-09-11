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Luísa Sonza é criticada ao assumir namoro com Vitão: 'Ridículos'

Ex de Whindersson Nunes acabou sendo vítima de comentários de ódio no Instagram ao publicar fotos com o novo namorado

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 09:24
O cantor Vitão e a namorada, a artista Luísa Sonza
O cantor Vitão e a namorada, a artista Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza
Luísa Sonza decidiu tornar público seu relacionamento com Vitão nesta quinta (10). Pelas redes sociais, a ex de Whindersson Nunes publicou cliques íntimos em que aparece agarradinha com o cantor de "Flores". Só que parece que nem todos os seguidores da artista gostaram da novidade.  
Apesar de ter recebido uma onda de elogios e de comentários que enalteciam os dois, como "meu casal", Luísa também enfrentou uma enxurrada de críticas no post do Instagram em que exibiu o namoro. 
"Ridículos", escreveu uma internauta. Outra comentou: "Já perceberam que os únicos que estã elogiando são fã-clubes, né?". Um seguidor também disse: "Que amigo, hein. Deus me livre desse amigo aí". Em vários comentários, usuários da rede social de fotos também deixaram emojis de vômito. 

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Tudo isso pode ter sido retaliação de fãs de Whindersson à relação. Desde que as fotos foram ao ar, o humorista chegou a reviver um tuíte antigo em que sugeria a Vitão encontrar um par "Luiz" para criarem a marca "Luiz & Vitão", em referência à francesa Louis Vuitton. Os fãs entenderam o recado como crítica ao namoro recém-anunciado. 

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