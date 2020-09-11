'A Fazenda 12': MC Mirella leva chifrada de cabra

A cantora MC Mirella levou uma pequena chifrada de uma cabra em A Fazenda 12 (Record). A moça teve um arranhão na altura dos seios, mas passa bem.
O incidente aconteceu depois de ela tentar pegar o bicho no colo para mover de um lado ao outro. Porém, quando foi tentar transportar o animal ele reagiu.
"Eu fui pegar nela pelo lado e a cabeça dela foi descendo e me fez isso", disse Mirella.
Luiza Ambiel aconselhou que a peoa passasse um creme para proteger e que não tomasse mais sol na região. Um pouco assustada, Mirella concordou e disse que o bicho não teve culpa.
Até então, não havia sido preciso que uma equipe de médicos entrasse pna sede da fazenda ara cuidar da peoa já que o ferimento foi superficial.