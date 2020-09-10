Ex-The Voice, capixaba Dan Abranches lança EP sobre amor: 'Para relaxar'

Dan Abranches, o músico de Vitória que ficou nacionalmente famoso no The Voice, da Globo, quis produzir um EP para o público ouvir em meio à pandemia do coronavírus. As três faixas de "Flor de Laranjeira", que vão ganhar clipe em breve, trazem poesia em forma de música com um som bem tranquilo de pano de fundo. Mas tudo isso foi proposital, como o próprio cantor falou ao Divirta-se: "As pessoas estão ouvindo para relaxar e estou recebendo um bom retorno dos fãs".
O artista de 29 anos se inspirou em amores de verões passados para compor duas das três faixas do EP, que são autorais, e admite que não está mais solteiro desde o início deste ano. "Comecei a namorar há pouco tempo, mas é um amor mais antigo", brinca. E explica: "Uma das faixas é uma poesia de uma cantora de São Paulo que conheci no The Voice. Achei a poesia linda e conversamos para usá-la na música".
Respeitando o distanciamento social imposto pelo surto da Covid-19, todo o conteúdo foi produzido à distância. Os clipes que vão ilustrar as canções também seguiram o mesmo modelo e foram feitos com tecnologia digital. Dan só ficou à frente de um chroma key (aquela tela verde de filmagens) e foi posicionado em cenários minimalistas que deixam o destaque para o artista e a letra das músicas.
Tanta mudança em meio à quarentena, como a gravação em home studio, trará mudanças para o futuro da carreira do capixaba: "Acho que já mudou tudo (de carreira). Eu sou músico e vivo disso há 6 anos, mas tive que mudar totalmente meu foco, que antes era show. Agora estou olhando mais para o streaming".
Durante o bate-papo, Dan falou sobre expectativas do lançamento, feito durante a pandemia, e novos projetos que devem sair para os fãs nos próximos meses.
Como foi o processo de produção de Flor de Laranjeira?
A composição foi feita no verão deste ano, mas a produção durante a pandemia. Demorou uns três meses para o EP ficar pronto. A proposta foi mesmo fazer algo diferente. Só chamei músicos que tinham estúdio em casa, e foi bem diferente.
Você fala de relações amorosas em "Laranja", por exemplo, e aborda o tema nas outras duas faixas do EP. Teve alguma inspiração especial?
Essas músicas falam de amores de verão, pessoas com quem eu vivi no verão. Tirando a letra de 'Maracujá', essa letra é uma poesia de uma cantora de São Paulo que eu conheci no The Voice. Achei linda e musiquei ela. As outras duas falam de amor, de experiências próprias. É um amor mais antigo, pois comecei a namorar há pouco tempo.
E como foi gravar com a Gabriela Brown? Já tinham feito algum trabalho juntos?
Ela já participou de show meu. A gente vivia se esbarrando, mas nunca tínhamos feito nada juntos. Nessa pandemia, ela estava produzindo algumas coisas em casa. Aí conversamos e decidimos fazer essa juntos. Ela gravou na casa dela e me enviou o material para gente editar.
Falando de Gabriela Brown... A gente tem alguns nomes de vários gêneros musicais que estão bem hypados. Acha que a cena cultural do Estado está em progresso?
Acho que sim. Tem alguns nomes que estão ficando bem populares. Gente que está abrindo caminhos nacionais. Temos muita diversidade, um momento muito massa. Lá fora, a visão que eu tive, quando fiquei mais no Rio e São Paulo, é que as pessoas passaram a olhar para cá com outros olhos.
E qual é a expectativa de lançar um EP desses em meio à pandemia? Tem recebido já algum retorno do público?
Recebi vários retornos. Minha intenção com o EP era fazer alguma coisa mais leve por a gente estar num período muito sobrecarregado. Queria fazer um som bem tranquilo para deixar o público mais relaxado. Então acho que é essa a resposta que eu estou tendo. A galera está ouvindo para relaxar, criando uma relação de afeto. O ritmo calmo é bem intencional também. Os fãs estão gostando bastante.
Aliás, o que tem feito em meio a esse período de quarentena?
Como parei de fazer show, enfiei a cara em produção musical. Estou pegando produção de outros artistas, que eu ainda não fazia. Estou começando com alguns.
E acha que essa vivência vai mudar alguma coisa nas suas produções daqui para frente?
Acho que já mudou tudo. Eu sou músico e vivo disso há 6 anos, mas tive que mudar totalmente meu foco, que antes era show. Agora estou olhando mais para o streaming. Meus objetivos futuros vão mudar para eu continuar no mercado sobrevivendo (risos). Vou lançar três clipes nesta sexta, feitos por um estúdio com chroma key. Então estamos nos adaptando, diminuindo equipes, trabalhando à distância.
Você já trilhava uma carreira antes de entrar no The Voice, mas o reality foi um divisor de águas eu imagino. Ainda carrega alguma marca da competição da Globo?
Acho que muda muita coisa, sim. Porque eu era conhecido em um nicho muito específico aqui no Espírito Santo e em São Paulo. O programa, além de abrir os horizontes, traz outras faixas etárias. Minha experiência com os outros participantes também influenciou, me fez evoluir como artista.
E o que pode adiantar de projetos que estão por vir na carreira?
Terminando agora a campanha desse EP, vou encabeçar meu CD, que eu já estava fazendo. Até lancei um single dele, no início do ano, mas tive que parar. Estou esperando o cenário da pandemia melhorar para dar continuidade.