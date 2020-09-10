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Alvo de operação

Shakira é investigada por suposta sonegação milionária na Espanha

Em 2011, o governo da Espanha havia considerado Shakira culpada por sonegação e na ocasião ela teve de pagar a quantia de 24 milhões de euros

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 08:18
A cantora Shakira
A cantora Shakira Crédito: Reprodução/Instagram @shakira
A cantora colombiana Shakira, 43, terá muito trabalho para tentar se explicar. Isso porque o jornal El País fez um dossiê contra ela, mostrando que ela supostamente teria sonegado mais de R$ 90 milhões em impostos no país onde mora com o marido e jogador de futebol do Barcelona Piqué.
Segundo a reportagem, Shakira é investigada sobretudo pelos anos de 2012 a 2014. Ela teria 14 empresas de fachada em paraísos fiscais para não precisar pagar impostos espanhóis. E teria uma verdadeira fortuna nas Ilhas Virgens e nas Ilhas Caymã.
O caso é antigo. Em 2011, o governo da Espanha havia considerado Shakira culpada por sonegação e na ocasião ela teve de pagar a quantia de 24 milhões de euros.
Shakira se defende ao dizer que não morava na época na Espanha e se disse uma "nômade sem raízes" e que não tinha moradia fixa.
O El País afirma ainda que desde 2012 familiares da cantora viajam para Barcelona para encontrar com a cantora, o que provaria que ela teria residência fixa no país. Ela tem uma casa nas Bahamas e sempre apresenta documentação desse local para comprovar as contas.

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Mas esse não foi o único perrengue pelo qual Shakira passou no país. Ela teve de se defender de uma acusação de plágio. Mas no primeiro semestre de 2019, a cantora colombiana e seu compatriota Carlos Vives foram absolvidos por um tribunal espanhol no processo por suposto plágio da música "La Bicicleta", vencedora do Grammy Latino de 2016 de melhor canção.
Depois de ouvir as partes envolvidas no processo, em 27 de março em Madri, o tribunal mercantil anunciou que "rejeita a demanda" do cubano Livam de que a música era uma cópia de sua canção "Yo te quiero tanto" de 1997.

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