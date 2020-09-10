Shakira é investigada por suposta sonegação milionária na Espanha

A cantora Shakira Crédito: Reprodução/Instagram @shakira

A cantora colombiana Shakira , 43, terá muito trabalho para tentar se explicar. Isso porque o jornal El País fez um dossiê contra ela, mostrando que ela supostamente teria sonegado mais de R$ 90 milhões em impostos no país onde mora com o marido e jogador de futebol do Barcelona Piqué.

Segundo a reportagem, Shakira é investigada sobretudo pelos anos de 2012 a 2014. Ela teria 14 empresas de fachada em paraísos fiscais para não precisar pagar impostos espanhóis. E teria uma verdadeira fortuna nas Ilhas Virgens e nas Ilhas Caymã.

O caso é antigo. Em 2011, o governo da Espanha havia considerado Shakira culpada por sonegação e na ocasião ela teve de pagar a quantia de 24 milhões de euros.

Shakira se defende ao dizer que não morava na época na Espanha e se disse uma "nômade sem raízes" e que não tinha moradia fixa.

O El País afirma ainda que desde 2012 familiares da cantora viajam para Barcelona para encontrar com a cantora, o que provaria que ela teria residência fixa no país. Ela tem uma casa nas Bahamas e sempre apresenta documentação desse local para comprovar as contas.

Mas esse não foi o único perrengue pelo qual Shakira passou no país. Ela teve de se defender de uma acusação de plágio. Mas no primeiro semestre de 2019, a cantora colombiana e seu compatriota Carlos Vives foram absolvidos por um tribunal espanhol no processo por suposto plágio da música "La Bicicleta", vencedora do Grammy Latino de 2016 de melhor canção.