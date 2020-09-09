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Pedro Permuy

Cantora Rinnah faz festa para lançar clipe em motel da Serra

Artista capixaba, que contou com participação de dançarino de Anitta no clipe de seu funk, restringiu lista de convidados e impôs regras contra Covid-19 para realizar o evento nesta quarta (9)

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 10:23

Públicado em 

09 set 2020 às 10:23
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A cantora Rinnah
A cantora Rinnah Crédito: Rota Comunicação/Divulgação
Rinnah, de 26 anos, não só vai falar de poder feminino em sua nova música, "Lomba", como vai mostrar um pouco desse empoderamento ao som de funk pop ao vivo. A performance da capixaba será na noite desta quarta (9) durante a festa de pré-lançamento do clipe que acompanha a canção, que será abrigada pelos cômodos de uma luxuosa suíte de motel da Serra, no Espírito Santo, com 350 metros quadrados.
"Os produtores ficam doidos comigo (risos). Primeiro levam um susto, mas depois acham legal e entram na ideia. Nunca fiz um lançamento inusitado assim, mas as expectativas são as melhores possíveis", confidencia ela, à coluna, sobre a escolha do local para o evento.
A artista, que trabalha no ramo há 7 anos, aproveita a oportunidade para lembrar que já colheu bom retorno de fãs e seguidores na web ao postar um pequeno trecho da canção no Instagram. A música fala de empoderamento feminino e mistura o tema à própria sensualidade quando sugere que para um pretendente tocar no bumbum de uma mulher ele tem que "tirar muita onda".
"Lomba' é como estamos chamando o bumbum agora. Já teve bumbum, raba, agora é lomba. A música fala disso, que o homem que vai tocar aqui vai ter que tirar muita onda. Tudo para enaltecer o poder das mulheres", explica. E continua: "Tanto que o convite que enviei para meninas tinha um kit erótico e uma calcinha de biquíni com a frase 'para tocar aqui vai ter que tirar muita onda' e todo mundo adorou".
Durante o happening, só será permitida entrada dos 20 convidados e parceiros profissionais da cantora de Vitória. Todos também terão que respeitar regras sanitárias para evitarem infecção pela Covid-19, como distanciamento e uso de álcool em gel.

DANÇARINO DE ANITTA

Do clipe, filmado no Rio de Janeiro, também participa o dançarino angolano Massengo Junior, que já exibiu os dotes artísticos ao lado de famosas em "Muito Calor", de Anitta.
Em oito horas de gravação para "Lomba", Rinnah andou por pontos turísticos da Cidade Maravilhosa para sensualizar ao som da nova canção. Lapa, Escadaria Selarón, Aterro do Flamengo e Gávea são alguns dos cartões-postais que protagonizam nas imagens.
Oficialmente, "Lomba" entra nas plataformas digitais no próximo dia 11.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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