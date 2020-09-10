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'A Fazenda': Jojo Todynho é destaque com 'soneca do EAD' e banho

Cantora de 'Que Tiro Foi Esse' chegou até a abrir o jogo sobre o namoro que mantém fora do reality da Record

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 08:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 08:05
"A Fazenda 12": a cantora Jojo Todynho dormiu durante aula EAD para ensinar a cuidar de animais Crédito: Record TV/Reprodução
Jojo Todynho, 23, foi a participante que mais causou no primeiro dia após a estreia de A Fazenda 12. A cantora já deu uma palinha de que seu jeito despachado e sem papas na língua deve animar o confinamento no reality show da Record.
Pela manhã, os peões foram chamados para ir à sala ouvir uma explicação da veterinária do programa sobre como deveriam cuidar dos animais. Jojo, que não parecia muito interessada, dormiu no sofá.
Depois, foi a vez de tomar banho. A peoa já chamou a atenção ao dizer que iria "lavar essa tcheca". Mas quando chegou ao chuveiro, sua desinibição foi quase total. Ela dispensou a parte de cima do biquíni, cujo uso é comum pelas mulheres em reality shows de confinamento, e tomou banho apenas com adesivos cobrindo os mamilos.
À tarde, a cantora resolveu falar para os colegas sobre seu namorado fora da casa. Ela contou que os dois se conheceram primeiro pela internet e só depois se encontraram.
"O marido de uma amiga falou que tinha um amigo que era meu fã e falei que queria conhecer", disse. "Quando vi o perfil da pessoa, fiquei louca. Falei: 'Meu Deus, é ele!'. O coração disparou. Quando tu bate o olho e fica, é aquilo. Esquece, esse é o dono!"

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Em outro momento, sem pensar muito na reação do namorado, ela perguntou ao bombeiro JP Gadêlha se a "mandioca" dele era boa. Em seguida, ela parece passar a mão nas partes íntimas dele -o funkeiro Biel fez o mesmo em outro instante.
Por fim, mais no final do dia, a dona do hit "Que Tiro Foi Esse" participou de uma brincadeira com os demais peões. Eles trocaram as roupas e os meninos se vestiram com peças femininas. Já Jojo apareceu com guarda-roupas masculino e arrancou gargalhadas dos colegas.

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