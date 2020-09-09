Estreia do BTS no topo da Billboard gera 46 milhões de tuítes em 72 horas

O grupo de K-pop BTS alcançou o primeiro lugar do tradicional ranking Billboard Hot 100 Crédito: Instagram/@bts.bighitofficial

O grupo de K-pop BTS alcançou o primeiro lugar do tradicional ranking Billboard Hot 100 com a música "Dynamite", no último dia 31 de agosto, e os fãs não se cansam de exaltar. Pelo menos é isso que aponta o Twitter , que registrou cerca de 46 milhões de mensagens sobre o assunto em apenas 72 horas.

Foram computados os tuítes que usaram os termos BTS e Dynamite, as hashtags #BTS e #Dynamite e os que marcaram a conta oficial do grupo no Twitter. Desde que a música foi lançada, no começo de agosto, foram mais de 257 milhões de mensagens.

O pico de mensagens ocorreu após o BTS publicar uma mensagem de agradecimento ao Army (exérctivo, em português), que é como se identificam os fãs deles. O vídeo postado teve mais de 6 milhões de visualizações, mais de 2 milhões de curtidas e mais de 810.000 retuítes.

A interação que mais chamou a atenção foi a do persidente sul-coreano Moon Jae-in, que parabenizou os conterrâneos em inglês (580.000 curtidas e 230.000 retuítes) e na língua local (517.000 curtidas e 220.000 retuítes).

A estratégia do lançamento da música na plataforma começou com a divulgação do nome da música e incluiu um emoji de fogo aplicado automaticamente em quem usasse as hashtags relacionadas. Perto do lançamento do clipe, a imagem foi substituída por um globo espelhado. A mudança fez os fãs especularem sobre o vídeo que ainda não havia sido anunciado oficialmente.