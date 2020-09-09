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A Fazenda 12 registra melhor audiência numa estreia desde 2013

Além de ter sido o assunto mais comentado nas redes sociais durante o seu horário de exibição, das 22h49 à 0h03, a atração teve a melhor estreia desde 2013, na Grande São Paulo

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 15:39
Peões ficam na sala da mansão de A Fazenda 2020, reality da Record
Peões ficam na sala da mansão de A Fazenda 2020, reality da Record Crédito: Record/Reprodução
A Fazenda 12 estreou nesta terça-feira (8) com saldo positivo. Além de ter sido o assunto mais comentado nas redes sociais durante o seu horário de exibição, das 22h49 à 0h03, a atração teve a melhor estreia desde 2013, na Grande São Paulo.
O primeiro episódio da 12ª temporada marcou 13,6 pontos de média (cada ponto do Kantar Ibope equivale a cerca de 73 mil domicílios), tendo alcançado 15 pontos de pico e 23% de share (participação de um programa no universo de aparelhos ligados) , garantindo a vice-liderança isolada na audiência. O programa ainda ficou nove minutos na liderança.
Em comparação com a estreia de A Fazenda 11, que teve 9,7 pontos de média em 2019, A Fazenda 12 superou esse número em 41%. E se a base de comparação for a média das últimas quatro terças-feiras, o reality show comandado por Marcos Mion teve uma média 209% maior: 13,6 pontos contra 4,4 pontos.
Na região metropolitana do Rio, o sucesso de A Fazenda também foi grande. O reality marcou 12,2 pontos (cada ponto equivale a 47,4 mil domicílios), superando em 79% a audiência da estreia da 11ª temporada, que anotou 6,8 pontos de média.
Com a média das últimas quartas-feiras em 4,1 pontos, a estreia de A Fazenda na praça carioca foi 197% superior. No Rio de Janeiro o programa ainda marcou 13 pontos de pico e 22% de share, garantindo a vice-liderança isolada em seu horário de exibição.
O programa de estreia mostrou a chegada dos 20 participantes à sede do reality show, em Itapecerica da Serra, interior paulista, as primeiras impressões dos peões e ainda a primeira votação do jogo, quando eles tiveram que decidir quem iria dormir na baia, sem direito a participar da primeira prova do fazendeiro da temporada.
Apesar dos números positivos, A Fazenda não alcançou o índice de audiência registrado na estreia do concorrente Big Brother Brasil 20 (Globo), em 21 de janeiro. Na ocasião, o reality registrou 25 pontos na Grande SP e 28 na região metropolitana do Rio de Janeiro --também um crescimento em relação a edição anterior do BBB.

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